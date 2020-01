Im Tessin brennt ein Berg

Am Mittwochabend ist an einem Hang des Tiglio im Tessin ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der Nähe der Ortschaft Tiglio südlich von Bellinzona erstreckte sich auf einer Länge von 200 Metern und wütete die ganze Nacht über.

Auch am Donnerstagmorgen brannte das Feuer weiter, mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Weil sich der Brand an einer schwer zugänglichen Stelle befindet, wurden die Löscharbeiten erschwert. Zwei Helikopter kamen zum Einsatz, um dabei zu helfen.

Weshalb der Brand überhaupt ausbrach, ist noch unklar. Das Gebiet befindet sich nach ersten Erkenntnissen in einer Militärzone. Praktisch für das ganze Tessin gilt derzeit eine Waldbrandgefahr der zweithöchsten Stufe (grosse Gefahr). Im ganzen Kanton gilt absolutes Feuerverbot im Freien.





(20 minuti/vro)