Armee kämpft gegen Bettwanzen in Kaserne

Bei zwei Kompanien des Panzersappeurbataillons 1, die zurzeit den Wiederholungskurs absolvieren und in der Kaserne La Lécherette VD stationiert sind, wurden in Schlafräumen und Textilien Bettwanzen festgestellt. Das teilt das Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport am Mittwoch mit.



Rund 30 Angehörige der Armee weisen demnach typische Wanzenstiche auf. Massnahmen zur Sicherstellung des Wohlergehens der Truppe seien sofort eingeleitet und weitere Desinfektionsmassnahmen ergriffen worden. Dazu gehöre eine gründliche Körperreinigung und die Reinigung sämtlicher Textilien.

Über Gepäck und Textilien verbreitet

Die betroffenen Kompanien werden vorläufig in den Truppenunterkünften in Pierre du Moëllé VD, Hongrin und Villeneuve VD untergebracht.

Bettwanzen werden meist passiv über Gepäck und Textilien verbreitet. Nachts ernähren sie sich vom Blut des Menschen. Tagsüber verstecken sie sich in Ritzen von Betten, Möbeln und Schlafzimmern. Dies deutet laut der Mitteilung des Bundes aber nicht auf mangelnde Hygiene hin und jeder könne betroffen sein.

