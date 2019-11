Image des Kondoms ist gut – doch es ist ein Lustkiller

In der Schweiz ist das Kondom das bekannteste Mittel zur Verhütung und zum Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen. In einer Bevölkerungsbefragung mit 1019 Teilnehmern durch die Forschungsstelle Sotomo zeigt sich: Rund vier von fünf Befragten geben an, in ihrem Leben bereits ein Kondom verwendet zu haben.

Die meisten sagen, dass sie «Sex mit Kondom» mit Schutz verbinden. Sex ohne Kondom stellt für einen grossen Teil wiederum ein Risiko dar. Gleichzeitig empfinden 52 Prozent aller Befragten den Gummi bei der Verwendung als lusteinschränkend.

Kondom und Empfinden

Rund 6 von 10 Befragten geben an, Sex mit Kondom als weniger intensiv und dessen Verwendung als störende Unterbrechung zu empfinden. Insbesondere bei den befragten Männern ist die Einschätzung, dass das Kondom das sexuelle Erlebnis einschränkt, besonders hoch.

Wer angibt, das Kondom als einschränkend beim Sex zu empfinden, verwendet dieses klar weniger konsequent, so ein Ergebnis der Studie. Interessanterweise benutzen diejenigen Befragten, die angeben, dass sich Sex mit Kondom sicherer anfühle, dieses nicht konsequenter als andere.

Einfluss auf die Verwendung

Dass das Kondom oftmals als Lusttöter angesehen wird, hat somit einen grossen Einfluss darauf, dass es trotz besseren Wissens nicht immer konsequent verwendet wird. Dies schlägt sich auch in den Zahlen der Verwendung des Kondoms nieder: Rund ein Viertel der Befragten gab an, auch wenn sie sich der möglichen Gefahren bewusst seien, bei neuen oder gelegentlichen Sexkontakten ab und zu kein Kondom zu benutzen.

Die Studie kommt zum Schluss, dass die Einschätzung des Kondoms als Lustkiller bei dessen Verwendung von grösserer Relevanz ist als die Einschätzung des Kondoms als sicherer Schutz vor Geschlechtskrankheiten. Andere Faktoren wie Bildung, Geschlecht oder Alter haben wiederum keinen relevanten Einfluss auf die konsequente Anwendung des Kondoms. Das BAG will nun mit einer neuen Kampagne dafür sensibilisieren, ein Kondom zu verwenden.



(ihr)