Soll Impfzwang Eltern zur Vernunft bringen?

Rund zwölf Kinder der Rudolf-Steiner-Schule in Biel liegen zurzeit mit Masern im Bett. Damit in der Schule keine Epidemie ausbricht, verordnete die kantonale Gesundheitsbehörde laut CH Media sämtlichen ungeimpften Kindern einen dreiwöchigen Hausarrest. Beim Kind, das die Masern in die Schule geschleppt hat, handelt es sich laut Veronika Raue, Geschäftsführerin der Rudolf-Steiner-Schule in Biel, um ein neunjähriges Mädchen aus dem Kanton Neuenburg. Rund 30 Prozent der Schüler seien nicht geimpft, so Raue. «Ein Teil der Eltern an unserer Schule setzt sich mit dem Thema Impfen sehr bewusst auseinander.»

Durchimpfung bei zweijährigen Kindern nach Kantonen



1. Genf (95 Prozent)

2. Waadt (94 Prozent)

3. Basel-Landschaft (92 Prozent)

4. Freiburg, Schaffhausen, Zug (91 Prozent)

5. Obwalden (90 Prozent)

6. Aargau, Bern, Glarus, Wallis (89 Prozent)

7. Neuenburg, Schwyz (88 Prozent)

8. Jura, Solothurn, Tessin, Thurgau, Zürich (87 Prozent)

9. Appenzell Ausserrhoden, Luzern (85 Prozent)

10. Graubünden (84 Prozent)

11. Nidwalden, Uri (83 Prozent)

12. Appenzell Innerrhoden, Basel Stadt (82 Prozent)

13. St. Gallen (81 Prozent)



Thomas Didden, Koordinator der Rudolf-Steiner-Schulen Schweiz, betont aber: «Zu behaupten, dass sich Anthroposophie und Steinerpädagogik explizit gegen das Impfen aussprechen, ist kompletter Blödsinn.» Das Impfen sei eine individuelle Entscheidung der Eltern in Absprache mit dem Kinderarzt. «Wir geben als Schulen weder Richtlinien noch Empfehlungen bezüglich Masernimpfungen vor.»

«Wert ist noch zu tief»

Masern sind hoch ansteckend. Bei jeder zehnten erkrankten Person treten Komplikationen auf. In sieben Fällen führte die Krankheit seit 1997 laut dem Bundesamt für Gesundheit BAG zum Tod. Mittlerweile sind 89 Prozent der zweijährigen Kinder in der Schweiz vollständig gegen Masern geimpft. Die Durchimpfungsrate habe in den letzten Jahren um beinahe 10 Prozentpunkte zugenommen, sagt Mark Witschi, Leiter der Sektion Impfempfehlung beim BAG. «Der Wert ist aber immer noch zu tief.»

Gesundheitspolitiker wollen die ungenügende Impfrate nun mit verschiedenen Mitteln bekämpfen. «Ich finde es verantwortungslos, wenn Eltern ihre Kinder nicht impfen», sagt der BDP-Nationalrat und Gesundheitspolitiker Lorenz Hess. Es müsse alles unternommen werden, um die Durchimpfung der Kinder zu verbessern. «Ich würde die Einführung eines Impfobligatoriums daher befürworten.» An der Durchsetzung zweifle er jedoch, da es sich bei einer Impfung um einen leichten körperlichen Eingriff handle. «Man kann ja niemanden für eine Impfung festhalten.»

Impfanlässe in Schulen

Die Kantone dürfen aktuell nur ein Impfobligatorium aussprechen, wenn die öffentliche Gesundheit erheblich gefährdet ist und die Bevölkerung nicht mit anderen Massnahmen geschützt werden kann. Daran wollen andere Gesundheitspolitiker nicht rütteln. Die SVP-Nationalrätin Verena Herzog nimmt stattdessen die Eltern in die Pflicht. «Wenn Eltern ihre Kinder schon nicht impfen wollen, erwarte ich, dass sie ihre Kinder auch bei den kleinsten Symptomen einer Masernerkrankung zu Hause lassen.» Es gehe schliesslich auch darum, Säuglinge, ältere Menschen und Menschen mit einer Immunschwäche nicht zu gefährden.

Bea Heim (SP) fände es sinnvoll, Eltern mit kantonalen Informationsblättern über die Risiken der hoch infektiösen Masernkrankheit zu informieren und die Durchimpfungsrate in Form von Impfanlässen an Schulen zu fördern. «Alle Eltern, die sich damit einverstanden erklärt haben, könnten die Masernimpfung ihrer Kinder in der Schule auffrischen lassen.»

«Frage der Weltanschauung»

Auch der SVP-Nationalrat Sebastian Frehner würde von einem Impfobligatorium absehen. «Das Impfen ist fast eine Frage der Weltanschauung», sagt er. Solange sich Masernfälle nicht massiv häuften, solle der Entscheid bei den Eltern liegen. «Der Trend, Eltern immer mehr Entscheidungen abzunehmen und sie aus der Verantwortung zu nehmen, passt mir nicht.»

Die SP-Nationalrätin Silvia Schenker pflichtet bei: «Obligatorische Masernimpfungen sind ein zu grosser Eingriff in die Freiheit des Einzelnen.» Sie appelliere an die Vernunft der Eltern. «Schliesslich geht es nicht nur um ihre Kinder, sondern auch um die anderen Menschen.»