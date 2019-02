Das sagen die Passagiere zum Kurzflug nach Sitten

Wie sinnvoll ist ein 45-Minuten-Flug? Die Flugstrecke Nürnberg–München sorgt bei Klimaschützern für Stirnrunzeln. Für deutsche Politiker ist das Angebot für 69 Euro eine «ökologische und ökonomische Absurdität».

Doch auch in der Schweiz gibt es ultrakurze Flugstrecken. So hat Helvetic für die Lufthansa-Tochter Swiss an zwei Samstagen Passagiere in weniger als 45 Minuten von Zürich nach Sitten geflogen. Ein einfaches Ticket dafür kostete für Frühbucher 65 Franken. Zum Vergleich: Die Zugfahrt nach Sitten dauert rund zweieinhalb Stunden und kostet mit dem Halbtax in der 2. Klasse 50 Franken.

Vermeidung von Leerflügen



Der Flug sei als Nebenprodukt der Strecke Sion–London zu verstehen, teilt die Swiss mit. Um englische Wintersportler ins Wallis zu bringen, sei man auf ein Flugzeug in Sitten angewiesen. Und um keinen Leerflug von Zürich aus machen zu müssen, verkaufe man die Plätze relativ günstig. «Diese Flüge leer durchzuführen, wäre nicht wirtschaftlich», so die Swiss.

Wir waren am Samstag bei einem solchen Flug dabei und haben mit den Passagieren gesprochen. Aus welchen Gründen sind sie dabei und: Haben sie kein schlechtes Gewissen, einen solchen kurzen Flug zu absolvieren?



Der Flug des 20-Minuten-Redaktors wurde über Myclimate-CO2-kompensiert. Die Kompensationskosten betrugen drei Franken.

