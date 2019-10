In Delsberg war es noch nie so warm zu dieser Zeit

Von Winter keine Spur: In drei Orten wurden am Sonntag Temperaturen über 25 Grad gemessen. Am wärmsten wurde es in Chur und Delsberg, wie Meteonews schreibt. Mit 26,2 Grad wurde in der jurassischen Gemeinde sogar ein neuer Rekord aufgestellt. Seit Beginn der Aufzeichnungen 1959 wurde es zu dieser späten Zeit in Delsberg noch nie so warm.

Auch andernorts war es ein richtiger goldener Herbst: In Basel-Binningen kletterte das Thermometer auf 25,6 Grad, in Genf und Visp (VS) auf 23,7 Grad. In Zürich (Affoltern) wurde es immerhin 22,9 Grad warm.

Heute Sonntag brachte das #goldene #Oktoberwetter in der #Nordwestschweiz und in #Chur mit Höchsttemperaturen von über 25 Grad einen #Sommertag. In #Delsberg war es mit 26,2° C gar so warm wie noch nie so spät im Jahr. Es wird dort immerhin schon seit 1959 gemessen. (ps) pic.twitter.com/xjTy3usaJ4 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) October 13, 2019

Die nächste Woche startet ähnlich wie die endende: Mit viel Sonne und verbreitet warmen Temperaturen. Dank des klaren Himmels kann man in der Nacht auf Montag ausserdem den Vollmond bestaunen.

(vro)