In Rothenthurm hatten die Grünen keinen Stich

Während die Grünen in Oltingen BL mit 38,4 Prozent schweizweit am stärksten gewählt wurden, brüstet sich die kleine Gemeinde Rothenturm SZ mit genau dem Gegenteil: Gerade einmal 0,2 Prozent der 887 Wähler stimmten für die Grüne Partei.

Fast schon stolz sind die Bewohner, dass die «grossen Gewinner der Wahlen» bei ihnen fast nicht existent sind. «Wir sind auch ohne die Grünen grün», ist der allgemeine Ton, der in der knapp 2400-Einwohner-Gemeinde zu hören ist. Die Zurückhaltung ist aber spürbar: Zu gross ist die Angst, dass sie sich mit Aussagen gegen grüne Wähler ins Abseits manövrieren.

Aus Protest SVP gewählt

An Greta wird kaum ein gutes Haar gelassen. Während sich einige gar nicht zur schwedischen Umweltaktivistin äussern wollen, wird sie von anderen gar wüst beleidigt. «Ich finde ihre Forderungen balabala», sagt etwa Jean Louis Salvoi. Der 63-Jährige kann der «Klimahysterie» der Teenagerin nichts abgewinnen. Ähnlich sieht es auch ein lokaler Unternehmer. Er führt die grüne Welle auf die junge Schwedin zurück. «Um ein Gegengewicht zu schaffen, habe ich bei diesen Wahlen extra die SVP gewählt.»

Einwohner Karl Müller erzählt, warum die Einheimischen die Grünen nicht wählen wollen. (Video: tha/juu)

«Unter den Forderungen der Grünen leiden die normalen Familien»

Auch von Flugticket-Abgabe und Benzinpreiserhöhung will man in der 2400-Seelen-Gemeinde nichts wissen. Die Forderung der Grünen werden gar als «blanke Profitgier» abgetan. So findet etwa Marion Ulrich: «Mit einer solchen Steuer trifft man nicht die Vielflieger oder die Reichen. Darunter leiden normale Familien, die für ihren Urlaub lange sparen müssen.» Die 40-Jährige sagt allerdings, dass Rothenthurm sehr wohl klimaneutral und nachhaltig sei. Dem pflichten auch weitere Einwohner bei: «Wir kaufen hier regional ein und achten sehr darauf, Plastik zu vermeiden. Nachhaltigkeit fängt bei einem selbst an.»

Auch der Gemeindepräsident ist vom Wahlausgang in seiner Gemeinde wenig überrascht: «In Rothenthurm sind die bürgerlichen Parteien wie die SVP oder die CVP sehr stark», sagt Stefan Beeler. Er persönlich sei mit dem lokalen Wahlergebnis sehr zufrieden. Er betont, dass es auf dem Land nicht einfach sei, mit der grünen Welle mitzugehen. «In der Stadt sieht das natürlich anders aus», meint Beeler. Was auch der Gemeindepräsident betont: Ein Grund für das Wahlverhalten ist das Rothenthurmer Moor, das einen Grossteil der Gemeindefläche ausmacht. «Viele Bürger sagen darum: Wir könne nicht noch mehr für die Umwelt tun.»

(juu/tha)