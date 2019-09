«Seit 7 Uhr schneit es heftig»

Der Sonntag wird kühl. Dazu muss immer wieder mit Regengüssen gerechnet werden, wie wie Klaus Marquardt von MeteoNews mitteilt. In den Bergen ist die Schneefallgrenze auf 1600 bis 1900 Meter gesunken, lokal kann der Schnee aber auch in tiefere Lagen fallen. Dies liegt am dichten Niederschlag, der das Luftvolumen abkühlt.

Dass der Winter in den Bergen Einzug gehalten hat, merkt auch ein Leser aus Samedan. Das liegt auf rund 1700 Metern Höhe und war am Sonntagmorgen ganz in weiss getaucht. «Es schneit seit 7 Uhr so stark», sagt er. Dabei mag er den Schnee eigentlich gar nicht. «Es ist mir aber egal, ich muss heute sowieso arbeiten und er wird auch schnell wieder weggeschmolzen sein.»

Auftakt zu einem kühlen Sonntag mit wiederholten Regengüssen. In den Bergen sinkt die Schneefallgrenze auf 1600-1900m, bei hoher Intensität lokal auch tiefer. Zu verdanken haben wir das einem Höhentrog – ein Bereich mit labil geschichteter Kaltluft. https://t.co/ukMOKW9ZVC (km) pic.twitter.com/SqGMbGorsn — MeteoNews (@MeteoNewsAG) September 8, 2019

Altweibersommer kehrt zurück

Lang hält dieser Winterzauber aber nicht an. Bereits in der Nacht auf Montag wärmt sich die Luft wieder auf und zum Wochenstart bleiben nur noch ein paar Restwolken übrig. Von Westen her kommt dann die Auflockerung, wie Marquardt bestätigt. Am Montagnachmittag kann dann bereits mit viel Sonne und Temperaturen um die 15 bis 17 Grad gerechnet werden.

Im Verlauf der Woche klettert das Thermometer nach oben. Bereits am Dienstag wird es 18 bis 20 Grad warm und am Mittwoch wird die 20-Grad-Marke dann definitiv geknackt. Lokal kann es gegen Wochenende auch 25 Grad warm werden. Die Nullgrad-Grenze steigt auf über 4000 Meter.

Über das Wochenende muss mit einer kurzen Abkühlung gerechnet werden. Dann ziehen auch wieder mehr Wolken auf. Die Wetterverschlechterung hält aber nur kurz an und ein nächster Schub des Altweibersommers ist in der nächsten Woche bereits wieder zu erwarten.

