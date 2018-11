Im Zeugnis stand einzig, sie könne gut misten

Die Lehrabbruchquote bei Pferdefachleuten ist laut Zahlen des Bundesamts für Statistik mit 40 Prozent hoch. Die 18-jährige Debora G. erzählt, warum sie die Ausbildung nach einem Praktikum erst gar nicht in Angriff genommen hat.

Frau G., Sie haben letztes Jahr ein Praktikum bei einem Reitstall begonnen, mit Aussicht auf eine Festanstellung. Diese haben Sie dann nicht angetreten. Warum?

Der Lehrmeister erklärte mir diesen Frühling, ich könne bei ihm im August die Lehre als Pferdefachfrau beginnen. Zuerst müsse ich jedoch ein 6-monatiges Praktikum machen. Ich nahm das Angebot an, wurde aber stutzig, als er mir keinen Arbeitsvertrag zuschickte. Und als ich dann endlich noch einen bekam, stand da: 600 Franken Lohn für eine 50-Stunden-Woche. Das ist Ausbeutung.

Branchenvertreter sagen, viele Jugendliche hätten eine verklärte Vorstellung des Berufs. Die Lehre sei körperlich anstrengend und nicht zu vergleichen mit dem Reiten als Hobby. War das bei Ihnen auch ein Faktor?

Nein. Ich habe bereits mit zwölf Jahren zu reiten begonnen. Die körperliche Arbeit im Stall und draussen bei jedem Wetter war ich gewohnt, ich hatte zuvor schon auf einem anderen Reiterhof gearbeitet und da hatte mit die Arbeit mit den Tieren sehr gefallen. Das Problem waren die Arbeitsbedingungen. Wenn einem der Chef sagt, man müsse sich entscheiden, ob man an Weihnachten oder an Neujahr freihaben will, mache ich das nicht mit.

Was waren Ihre täglichen Aufgaben?

Ich mistete dreimal täglich den Stall aus, und wir machten das gern, damit es den Tieren gutgeht. Am Nachmittag richteten wir die Pferde für die Reitschüler her. Auch da zeigte sich die Selbstherrlichkeit des Chefs: Er holte sein reitbereites Pferd ab, und nach seinem Ausritt konnten wir es sofort wieder saubermachen. Ich liebe Pferde und war davon überzeugt, mein Hobby zum Beruf zu machen. Aber nach dieser Erfahrung ist mir die Lust darauf vergangen.

Was passierte nach Ablauf des Praktikums?

Der Chef wollte das Praktikum dann im letzten August nochmals um ein Jahr verlängern. Ich sagte ihm, dass ich das nicht mitmache, sondern eine Lehrstelle möchte. Er entgegnete daraufhin, man habe mich ja sowieso nicht brauchen können. In mein Arbeitszeugnis schrieb er: «Sie kann gut misten.» Nur diesen einen Satz. Das ist doch eine Frechheit.

Sind solche Zustände ein branchenweites Phänomen?

Nein. Ich denke, das ist ein Einzelfall. Ich arbeite jetzt auf einem anderen Reiterhof und es macht mir Spass. Die Arbeitszeiten sind geregelt und ich verdiene 1000 Franken pro Monat. Leider bietet der Hof keine Lehrstellen an. Ich schaue mir aber jetzt auch andere Berufe an. Drogistin interessiert mich zum Beispiel. Eine solche Erfahrung möchte ich nicht nochmals machen.

