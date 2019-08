«Es bringt nichts, die Bevölkerung zu warnen»

Eine Schlammlawine, die am Sonntagabend durch das Walliser Dorf Chamoson donnerte, riss zwei Autos mit. In einem sassen ein 37-jähriger Mann und ein sechsjähriges Mädchen aus Genf. Sie konnten noch nicht gefunden werden. Claude Crittin, der Gemeindepräsident von Chamoson, erklärt, warum die Bevölkerung nicht gewarnt wurde.

Crittin (CVP) ist Gemeindepräsident von Chamoson.

Herr Crittin, nach einer Schlammlawine in Chamoson werden zwei Menschen – ein Mann und ein Mädchen – vermisst. Wie ist der aktuelle Stand?

Die Suche läuft auf Hochtouren. Die Chancen, jemanden lebend zu finden, sind aber sehr klein. Die Lawine war unglaublich stark und trug sehr viel Masse mit sich. Sie wurde aus dem Material von drei Bächen gespeist.

Schon vor einem Jahr rollte eine Schlammlawine durch Chamoson. Was wurde seither gemacht?

Allein in diesem Jahr haben wir fünf Millionen Franken in den Hochwasserschutz investiert. Ein anderer Bach wurde saniert, das hat perfekt funktioniert. Dort ist nichts über die Ufer getreten.

Der betreffende Bach war aber nicht saniert worden?

Gemäss unserer Gefahrenkarte ist der Bach nicht aussergewöhnlich gefährlich, er wird in die Kategorie «Standard» eingeteilt – wie der zweite von drei Bächen im Ort auch. Nur der dritte musste saniert werden. Wir werden die Lage nach dieser Lawine aber wieder analysieren. Vielleicht kommen wir dann zum Schluss, dass auch dieser Bach saniert werden muss. Allerdings muss man sehen: Es handelte sich bei der Lawine um ein Ereignis, wie es statistisch gesehen nur alle hundert Jahre auftritt.

Wie erklären Sie sich das?

Ich bin selbst sehr überrascht. Wie ist es möglich, dass ein Jahrhundertereignis zwei Jahre nacheinander auftritt? Das ist die grosse Frage. Vielleicht ist das Risiko höher geworden.

Sehen Sie einen Zusammenhang zum Klimawandel?

Der Klimawandel hat sicher einen Einfluss. Wenn es im Sommer häufiger sehr warm wird, haben die Gewitter mehr Kraft und Intensität. Das beeinflusst auch solche Lawinen.

Wurde die Bevölkerung gewarnt?

Nein. Sie weiss, dass es bei Gewittern gefährlich werden kann und man drinnen bleiben soll.

Man könnte die Leute über die Sirenen warnen.

Das bringt nichts. Einerseits sind diese über mehrere Kilometer zu hören. Andererseits wäre der Effekt kontraproduktiv. Viele würden dann ins Auto steigen, um sich in vermeintliche Sicherheit zu bringen, und sich so selbst in Gefahr bringen.

Welche Lehren ziehen Sie aus der Lawine?

Wir müssen uns fragen, ob wir noch mehr machen müssen: Mehr Mauern, tiefere Bachbette, weitere Investitionen. Klar ist aber: Ein Restrisiko bleibt immer.



