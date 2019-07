«Wir wussten, dass es nur wenig Hoffnung gibt»

Stefano Giardelli ist Mitglied der freiwilligen Feuerwehr im italienischen Dongo. Am Samstag wurden er und sein Team aufgeboten, um Florijana Ismaili zu suchen. Die Nati-Spielerin war im Comersee verschwunden und wurde am Dienstagabend tot geborgen.

Stefano Giardelli

Der Promoter aus Dongo (I) ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und war schon an mehreren Rettungseinsätzen beteiligt. Er lebt mit seiner Familie am Comersee. Der Promoter aus Dongo (I) ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und war schon an mehreren Rettungseinsätzen beteiligt. Er lebt mit seiner Familie am Comersee.

Einsätze wie diesen habe er eigentlich schon häufig gehabt, sagt Giardelli. Doch die Suche nach Ismaili gehe ihm besonders nahe. Wieso, erzählt er im Interview.

Herr Giardelli, wie lief der Einsatz ab?

Am Samstag um etwa halb fünf Uhr nachmittags ging ein Notruf ein. Eine Person werde im Comersee vermisst, hiess es. Wir sind sofort zur Freundin von Florijana Ismaili gefahren und haben mit ihr geredet. Sie weinte. Sie hat uns gesagt, dass Florijana in den See gesprungen und nicht mehr aufgetaucht sei.

Was dachten Sie dabei?

Der See ist dort tief und nicht ungefährlich. Das Wasser war unter 20 Grad Celsius kalt, die Temperatur an der Luft etwa 35 Grad. Ich denke, Ismaili hat einen Schock erlitten. Wir haben viel Erfahrung mit solchen Unfällen, in gewisser Weise sind sie Routine. Doch etwas war dieses Mal anders.

Was meinen Sie damit?

Als ich ein Bild der lachenden, glücklichen Ismaili sah, fühlte ich mich tief betroffen. Ich hatte sofort das Gefühl, sie zu kennen, obwohl ich sie nie getroffen habe. Vielleicht ist es, weil ich Fussball liebe,oder weil Ismaili so jung war. Sie könnte meine Schwester sein.

Was dachten Sie, als Sie sich auf die Suche machten?

Wir alle wussten, dass es nur wenig Hoffnung gibt, wenn jemand im See verschwindet. Dass wir nach einer so jungen Person suchen mussten, hat mich sehr mitgenommen. Aufgegeben habe ich die Hoffnung bis zuletzt nicht. Noch am Samstag traf ich die Eltern von Ismaili und sprach mit ihnen. Sie waren in Tränen aufgelöst. Gleichzeitig hofften sie auf ein gutes Ende. Diese Begegnung war extrem emotional.

Wie sind sie genau vorgegangen?

Wir haben den ganzen Samstag, den Sonntag und Montag mit fünf, sechs Booten nach Ismaili gesucht und die Oberfläche abgefahren. Nur in der Nacht haben wir kurze Pausen gemacht. Die Suche wäre dann zu gefährlich geworden. Es war schwierig. Wir hatten keinen Anhaltspunkt, wo Ismaili sein könnte. Am Montag ist ein Boot mit einem Roboter von Milano gekommen, um uns bei der Suche zu unterstützen.

Wie haben Sie selbst die Suche verarbeitet?

Mit dem Team haben wir jeden Abend ein De-Briefing gemacht und über die Vorkommnisse gesprochen. Meiner Familie habe ich nichts vom Einsatz erzählt. Ich will ihnen keine Angst machen. Ich bin hier geboren. Wir leben am See, ich schwimme jeden Tag darin. Er gehört zu unserem Leben.

Am Dienstagabend herrschte traurige Gewissheit: Ismaili ist tot. Wie haben Sie davon erfahren?

Ich war auf dem Boot, als wir ihren Leichnam gefunden haben, und half, ihn aus dem See zu bergen. Die ganze Suche war belastend, aber dieser Moment ganz besonders. Ich war nicht geschockt, weil ich so etwas noch nie gesehen hätte. Es hat mich schockiert, weil ich mich ihr verbunden fühlte. Es tut mir so weh, dass wir der Familie nicht helfen konnten. Das hätte ich so gerne getan. Ich möchte der Familie mein tiefstes Beileid aussprechen. Ich bin sicher, dass Florijana jetzt im Himmel Fussball spielt.