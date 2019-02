Ist Hermanns Bart zu buschig fürs Mikrofon?

Auf SRF flimmert heute Abend eine Spezialausgabe des Quotenhits «Auf und davon» über die Bildschirme. Mona Vetsch besucht dabei alle Protagonisten, die nach Kanada ausgewandert sind. Darunter die Familie Schönbächler, die auch durch ihren Sohn Richi Kultstatus erreicht hat.

Mit kurzen Clips haben die Macher der Sendung auf Youtube diese Woche die Fans von «Auf und davon» bereits in Stimmung gebracht (siehe Video oben). Für Lacher sorgt dabei nicht nur Hermann Schönbächler, wenn er Löwenzahn isst oder übers Kiffen philosophiert, auch ein Blick in die Youtube-Kommentarspalten offenbart heitere Diskussionen.

«Bei diesem Bart bringt ein Ansteckmikrofon nichts»



Ein Zuschauer bemerkt dort etwa, dass Hermann Schönbächler

«gaaaanz viel Bart» habe. «Da bringt euch dieses Ansteckmikrofon echt gar nichts, das hört man auch. Aber bitte stellt doch in Zukunft den Stereo-Atmosound auf Mono um. Oder nehmt noch einen Boom Operator mit oder so. Hoffe die konstruktive Kritik kommt an.» SRF pflichtet in Sachen Gesichtsbehaarung bei und schreibt: «Ja, Hermann hat einen riesigen Bart!» Die Kritik am Ton werde man an die Filmcrew weitergeben.»

Andere Zuschauer finden die in den Clips verwendeten Effekte «experimentell». «Hermann Schönbächler ist ein unglaublich authentischer, gewissenhafter und bodenständiger Mensch», schreibt eine Zuschauerin. Es sei unpassend, ihm einen Joint in den Mund zu montieren. Dazu schreibt SRF: «Hermann nimmt sich in seinen Aussagen durchaus gerne auch selbst auf die Schippe.» Über Stil lasse sich bekanntlich streiten.

«Richi geht es bestens!»

Über eine Antwort des Filmteams haben sich die «Auf und davon»-Fans aber besonders gefreut: Der Sohn der Schönbächlers, Richi, ist wohlauf. Auf die Frage, wie es ihm denn gehe, schrieb SRF: «Richi geht es bestens!» Was er in Kanada treibt und ob man Hermann Schönbächler in der Dokfilm-Version durch seinen Bart besser versteht, sehen Sie heute ab 20.00 auf SRF 1.

(pam)