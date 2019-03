Ist Ihr Kind ins Ausland entführt worden?

2015 sind die zwei Interlakner Mädchen Nuran und Sarah mit ihrem Vater nach Ägypten in die Ferien geflogen und nie wieder zurückgekehrt. Der Vater hatte die Mädchen in sein Heimatland entführt.

Nun, nach über vier Jahren, sind die beiden Töchter von Karin Amin-Trachsel (35) wieder wohlbehalten in die Schweiz zurückgekehrt. Der Mutter gelang es, in Ägypten das Sorgerecht für ihre Kinder zu erkämpfen (20 Minuten berichtete).



Hat ihre beiden Kinder Nuran und Sarah wieder bei sich in der Schweiz: Karin Amin-Trachsel. (Archivbild)



Kindesentführungen immer häufiger



Noch nie wurden in der Schweiz so viele Kinder entführt wie 2018. Über hundert Fälle zählte das Bundesamt für Justiz und der Internationale Sozialdienst Schweiz letztes Jahr. Ein Grund dafür seien immer häufigere binationale Ehen.

Doch was bedeutet es, wenn ein Kind nach einem Ausflug oder nach den Ferien mit dem anderen Elternteil nicht nach Hause zurückkehrt? Was, wenn sich das Elternteil sich weigert, die Kinder wieder zurückzubringen?

