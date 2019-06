Ist der Frauenstreik auch ein Sexstreik?

Am Freitag gehen Tausende von Frauen schweizweit auf die Strasse, um für Gleichberechtigung zu kämpfen. Mit zahlreichen Aktionen wollen sie auf Lohnungleichheit oder sexuelle Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Das Zürcher Streikkomitee zum Beispiel lädt frühmorgens zur Klitoris-Wanderung, später kann man sich beim Glücksrad der Geschlechter versammeln. Auch eine Vulva-Show wurde angekündigt.

Umfrage Verzichtest Du am Frauenstreik auf Sex? Ja, natürlich.

Ich weiss es noch nicht.

Nein.

Doch nicht alle sind mit diesem freizügigen Programm einverstanden. «Es geht auch anders: total unlustvoll. Beischlafverweigerung als politisches Kampfmittel», fordert etwa BaZ-Journalistin Christine Richard. In ihrem Artikel erinnert sie an eine weibliche Figur aus dem antiken Griechenland namens Lysistrata. Im fünften Jahrhundert vor Christus hatte diese jegliche Frauen zum Sexstreik aufgerufen, was auf eine Erzählung des Dichters Aristophanes zurückgeht.

Sexverweigerung brachte Frieden

Mit der Sexverweigerung wollte Lysistrata erreichen, dass der zwanzigjährige Krieg, der zu dieser Zeit rund um Sparta und Athen tobte, endlich ein Ende fand. Zusätzlich forderte Lysistrata ihre Zeitgenossinnen dazu auf, jegliche Finanzen während der Kriegsabwesenheit der Männer selber zu verwalten. In der Erzählung von Aristophanes hat das gemeinsam mit der Sexverweigerung Wirkung gezeigt: Die Männer beendeten den Krieg und hatten wieder mehr Zeit für ihre Frauen und Familien. Frieden traf ein.

Im Hinblick auf diesen Erfolg fragt sich die Journalistin Richard nun: «Warum nicht auch in Wirklichkeit? Für den Frauenstreik 2019 heisst das: Wir legen die Arbeit zur Abwechslung mal daheim nieder, im Bett, im Haushalt, bei der Pflege kleiner Kinder und alter Eltern.» Die aktive Form des Streiks schliesslich, wie sie für den 14. Juni geplant sei, sei eine männliche Erfindung. Sexverweigerung hingegen habe sich als effektives Mittel der Frau erwiesen.

«Sex ist keine Arbeit»

Auch Birgit Schmid spricht sich in ihrer NZZ-Kolumne dafür aus, dass kurzzeitiger Liebesentzug im Bett ein effektives Mittel der Frau sein könne. Fühle man sich ungerecht behandelt, sei eine Sexverweigerung unter Umständen hilfreich. «Das ist ja das Gute an einem kleinen, privaten Streik: Wer streikt, zeigt, was man an ihm hat», so Schmid. Sie weist jedoch auch darauf hin, dass etwa ein kompletter Beziehungsstreik nicht der richtige Weg sei, gegen gesellschaftliche Missstände wie Ungleichberechtigung zu kämpfen.

Anna Rosenwasser, selbst Medienschaffende und Aktivistin, sagt zu 20 Minuten, sie halte wenig von Sexstreiks seitens Frauen. Das suggeriere, dass Sex etwas sei, was Frauen zur Verfügung stellen würden wie beispielsweise Lohnarbeit und Hausarbeit. «Sexarbeiterinnen sollen sehr, sehr gerne streiken – ihre Arbeitsbedingungen sind oft mies –, aber privat Sex zu verweigern, scheint mir fehlgeleitet», so Rosenwasser. Sie schlägt vor, man solle lieber eine Stunde mehr über weibliche Sexualität, Anatomie und Orgasmen reden und «diesen Spass dann gleich in die Tat umsetzen! Natürlich erst nach der Demo.»

(jk)