«Der Joker könnte jüngere Zuschauer beeinflussen»

Der Joker, Widersacher Batmans, bekommt einen eigenen Film. Die Geschichte des Mörderclowns, der von der Gesellschaft ausgeschlossen und misshandelt Rache an dieser verübt, verstört und fasziniert.

Zu stark, finden US-Behörden und Filmgesellschaften. Sie befürchten, dass die im Film sehr realistisch dargestellte Gewalt sowie das verstörende Verhalten des Joker, gespielt von Joaquin Phoenix, zu Nachahmungstaten oder Attentaten während Vorstellungen führen könnten (20 Minuten berichtete). Denn die Morde, die der verhaltensgestörte Joker verübt, sind nicht nur ultrabrutal, sondern auch sehr realistisch und blutig dargestellt.

US-Sicherheitsmassnahmen beim Filmstart

Bereits vor der Premiere des Films schickten Angehörige der Opfer eines Amoklaufs, der im Jahr 2012 bei der Premiere des Films «The Dark Knight Rises» verübt wurde, einen offenen Brief an das Studio Warner Bros., so die Nachrichtenagentur SDA. Darin forderten die Hinterbliebenen Warner Bros. zu strengeren Waffenkontrollen auf, weil der Trailer ihrer Meinung nach stark an das Blutbad im Kino nach dem Attentat erinnere.

Bei der Premiere von «Joker» in den USA am letzten Wochenende ist deshalb in verschiedenen Städten die Polizeipräsenz erhöht worden. Weiter seien laut US-Medien in gewissen Kinos Kostümverbote für die Vorstellungen ausgesprochen worden.

Der «Joker» kommt in die Schweiz

Zudem erteilte die US-Filmgemeinschaft dem Streifen nun auch ein R-Rating, das es Jugendlichen unter 17 Jahren verbietet, den Film ohne Erwachsenenbegleitung im Kino zu sehen. In der Schweiz ist der Film ab 16 Jahren freigegeben. Seit dieser Woche ist er in den Schweizer Kinos.

Eine Umfrage bei jungen Kinogängern zeigt: Viele glauben nicht, dass der Film zu Nachahmungstaten animiert – wer alt genug sei, könne zwischen Fiktion und Realität unterscheiden. Gian (17) aus Näfels etwa möchte sich den Film unbedingt anschauen gehen, da ihm die Persönlichkeit des Joker sehr gut gefällt. «Er ist mein Lieblings-DC-Superschurke. Er ist anders als andere Bösewichte, besitzt keine Superkräfte und hatte einst ein normales Leben.» Ein Vorbild ist er für ihn aber nicht.

Dass der Film über ihn zu Gewalt verleiten kann, glaubt er nicht: «Es ist eher ein gutes Beispiel zur Abschreckung, wenn man sieht, was passieren kann, wenn man Leute so schlecht behandelt, wie die Gesellschaft von Gotham City Joker behandelt hat.» Dies könnte sogar einen positiven Einfluss auf die Zuschauer ausüben.

«Es geht um die Faszination an der Figur»

Die Zürcherin Dana (18) will den Film unbedingt mit ihrer Schwester schauen gehen. «Ich finde den Joker spannend. Ich glaube, beim Zuschauen geht es mehr um die Faszination an der Figur des Joker. Dass er Böses in den Menschen hervorholt, kann ich mir nicht vorstellen.»

Alexander (14) aus Ebertswil gefällt der Joker gar besser als der Held Batman. Da er aber eine sehr düstere Person ist, möchte auch er nicht so sein. «Der ‹Joker›-Film wird nicht zu Gewalt animieren, denn Gewalt gibt es überall. Auch in den Nachrichten wird immer von Gewalt berichtet.»

«Man muss Fiktion von Realität unterscheiden»

Laura (35) aus Thalwil ist ein grosser Kinofan und will den Film sehen, weil er eine lange Tradition besitzt. Figuren wie Joker animieren nicht zu Nachahmungstaten, ist sie überzeugt: «Es gibt so viele Gewaltszenen in Filmen. Und ich glaube, das braucht es auch, dass es solche Fantasiewelten gibt.» Man müsse das einfach vom realen Leben abgrenzen können.

Dem 21-jährige Seishun aus Luzern gefällt das Unberechenbare am Joker. «Die Bösen gefallen mir in Filmen meist besser.» Gewisse Menschen würden sich die Figur eventuell schon zum Vorbild nehmen, so Seishun. «Vor allem jüngere Zuschauer, für die der Film nicht so geeignet ist, könnten die Handlung für Realität halten. Wenn man aber rational denkt und sich für sein Handeln verantwortlich fühlt, passiert das nicht.» Beim Film handle es sich um eine Fiktion, und wenn man alt genug sei, könne man das auch verorten. Deshalb hält er die Kritik am Film nicht für gerechtfertigt.

«Auch ‹Dirty Dancing› kann beeinflussen»

Sabrina (24) aus Rapperswil findet das Böse am Joker spannend. «Ich möchte aber nicht so sein. Das würde nicht zu mir passen.» Sie stört sich ebenfalls an der Kritik am Film: «Um sich beeinflussen zu lassen, muss man überhaupt erst beeinflussbar sein. Man kann sich, blöd gesagt, auch von ‹Dirty Dancing› beeinflussen lassen.»

