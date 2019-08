Ist ein CBD-Joint am Steuer bald erlaubt?

Da auch CBD-Produkte einen kleinen Anteil – maximal ein Prozent – des Wirkstoffes THC aufweisen, ist beim Autofahren Vorsicht geboten: Wer einen CBD-Joint geraucht hat, läuft Gefahr, den Führerausweis abgeben zu müssen. Denn im Strassenverkehr gilt für THC mit 1,5 Mikrogramm pro Liter Blut beinahe eine Nulltoleranz.

Das Bundesamt für Gesundheit findet die aktuelle Regelung «rechtlich unbefriedigend», wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Das Amt sucht deshalb nach Alternativen und will im Frühling 2020 erste Ergebnisse präsentieren. In Grossbritannien gilt etwa ein Grenzwert von 2,0 Mikrogramm, in den Niederlanden 3,0 Mikrogramm.

Auch CBD-Öl kann Fahrfähigkeit beeinträchtigen



Der CBD-Konsum und die Teilnahme am Strassenverkehr beschäftigen auch die Gerichte: So wehrte das Bundesgericht die Beschwerde einer Rentnerin ab, die 7,7 Mikrogramm THC im Blut hatte und mit dem Auto unterwegs gewesen war. Sie argumentierte, sie habe eine Bewilligung für das CBD-Öl, und dieses beeinträchtige ihre Fahrfähigkeit nicht, weshalb der Führerscheinentzug unverhältnismässig sei. Das oberste Gericht sah es anders.

(pam)