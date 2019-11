Trenitalia verkauft Tickets für SBB-Zug, der nicht hält

Leser A. T. will von Rotkreuz nach Mailand fahren. Auf der Internetseite der italienischen Bahn Trenitalia kauft er sich für den 20. Dezember ein Ticket. Laut der Fahrplanauskunft fährt der Eurocity 325 um 19.48 Uhr ab Rotkreuz und kommt um 22.50 Uhr in Mailand an. Umsteigen muss T. demnach nicht, die Fahrt kostet ihn 55 Euro.

Dumm nur: Der Zug hält gar nicht in Rotkreuz. Zwar werden die Eurocity-Züge von der Schweiz nach Italien wegen Bauarbeiten am Zugersee tatsächlich über Rotkreuz umgeleitet, doch nicht in allen Zügen können Passagiere dort einsteigen. Der Eurocity 325 fährt in Rotkreuz durch.

Mehrere Verbindungen betroffen



Ein Test von 20 Minuten zeigt, dass das Problem weiterhin besteht. Beim Zug um 19.48 Uhr handelt es sich nicht um die einzige betroffene Verbindung: So verkauft Trenitalia auch Tickets für Eurocity-Züge, die um 15.48 und 17.48 Uhr ab Rotkreuz fahren. Beide halten dort gemäss der SBB nicht.

Wie es zum Fehler kam, ist unklar. Möglich ist, dass ein Betriebshalt im System hinterlegt ist, der bei Trenitalia fälschlicherweise als Halt für Passagiere angezeigt wird. Gegenüber T. lässt die italienische Bahn ausrichten, sie habe die Daten von der SBB erhalten. Es sei von der Schweizer Bahn keine Änderung durchgegeben worden, demnach müsse der Zug in Rotkreuz halten.

«Wo steige ich ein?»

Die SBB sieht das anders. Dass die Eurocity-Züge zwischen der Schweiz und Italien mit zwei Ausnahmen am Morgen nicht in Rotkreuz halten, sei auf Kapazitätsgründe zurückzuführen, sagt Sprecher Martin Meier. Die Auswirkungen der Sperre am Zugersee seien breit kommuniziert worden.

Der Online-Fahrplan der SBB sei angepasst, so Meier. «Wir empfehlen dringend allen Passagieren, die SBB-App oder die Internetseite Sbb.ch zu nutzen.» Dort seien die Verbindungen korrekt aufgeführt und alle Änderungen im Fahrplan würden schnell berücksichtigt. Wieso Trenitalia falsche Daten habe, wisse die SBB nicht.

Leser A. T. nimmt die Sache mit Humor. «Passt auf, wo ihr einsteigen müsst», rät er den ÖV-Passagieren. «Wo steige ich ein? Wer schummelt? Die Züge werden immer teurer, aber keiner weiss, wie sie fahren.» Immerhin: Auf seinen Ausflug nach Mailand muss er nicht verzichten. Er sollte aber eine halbe Stunde vorher am Bahnhof sein und muss in Zug umsteigen. Sonst erwartet ihn eine lange, ungemütliche Nachtpause am Bahnhof von Chiasso.

