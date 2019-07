Shitstorm nach Badrans Tweet über Handy-Jugend

Eine Reihe von jungen Frauen und Männern sitzt an einer Haltestelle und starrt ins Smartphone. Trocken twittert SP-Nationalrätin Jacqueline Badran zum entsprechenden Foto: «Jugendliche miteinander im Ausgang.» Für den geposteten Schnappschuss kassiert Badran auf Twitter einen Shitstorm. Ein User hält den Post für überheblich und meint, was denn daran verwerflich sei, anstelle von Saufen, Schloten oder Pöbeln die Wartezeit mit dem Handy zu überbrücken.

Umfrage Wie oft hängen Sie am Handy? Regelmässig.

Sehr oft.

Ich nutze das Handy zu oft.

Weiss nicht.

Ich habe kein Handy.

Auch Regisseurin Güzin Kar reagierte empört und konfrontiert die Politikerin mit drei kritischen Fragen: «1. Weshalb stellst du Fotos fremder Menschen zur Belustigung/moralischen Erhebung ins Netz? 2. Beschneidet das, was diese Leute tun, dich in deinen Freiheiten? 3. Hältst du unsere Generation wirklich für befugt, jüngeren vorzuschreiben, wie ‹Ausgehen› geht?»



«Das Bild ist völlig wertneutral»

Badran stellt sich Kar danach als Neurobiologin und Verhaltensforscherin vor. «Insofern ist das Bild völlig wertneutral (und erfragt)», schreibt sie. Alles andere sei ihr fremd. «Vielleicht liegt die Wertung (hier moralische Überlegenheit, vorschreiben etc.) wie so oft im Auge des Betrachters», stichelt Badran. Aber auch Parteikollegen zeigen wenig Verständnis für den Schnappschuss. «Und welche bist du?», fragte SP-Nationalrat Cédric Wermuth keck.

Viele User vermuten, dass Badran den Datenschutz der Jugendlichen verletzt hat. Eine Userin findet: Äh, sorry, aber gahts no, die Bilder einfach so zur Belustigung/Verurteilung im Netz zu veröffentlichen? Es sind alle gut zu erkennen.» Solchen Kritikern stellt Badran klar: «Und wer sagt Ihnen, dass ich nicht gefragt habe? Habe ich nämlich. Das war ihnen piepegal.»

Kritik an Handy mit Handy?

Damit reisst die Kritik aber noch nicht ab. Für einige User ist klar, dass sich Badran mit ihrem Post ins eigene Fleisch geschnitten hat. «Welche Ironie, mit dem Handy ein Bild machen und auf dem Handy tippen, um sich über andere Leute am Handy auszulassen», spottet jemand.

Aber SP-Nationalätin Badran erhält auch Zupruch: «So gehts mir immer im Postauto … JEDER und JEDE gucken gebannt aufs Bildschirmchen und realisiert kaum, was um sie herum so alles passiert», schreibt eine Followerin.

«Zu fahrlässiger Umgang mit Fotos von Personen»

Laut Benjamin Domenig, Rechtsanwalt und Experte für Persönlichkeits- und Datenschutzrecht, müssen Urheber von Fotos mit darauf erkennbaren Personen bei den betroffenen eine Einwilligung einholen, wollen sie diese auf Social Media veröffentlichen.

«Im Fall von Frau Badrans Post sticht ein junger Herr aus der Gruppe heraus und ist daher eindeutig identifizierbar», stellt Domenig fest. Sollte dieser der Publikation des Schnappschusses nicht eingewilligt haben, könne er Klage wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung einreichen und das Entfernen des Bildes verlangen. Im Falle eines erlittenen Schadens hat er auch das Recht, Schadenersatz geltend zu machen.»

Domenig sagt, dass User mit Fotos von Personen allgemein zu fahrlässig umgehen. «Auf Fotos sind regelmässig Persönlichkeitsverletzungen zu sehen. Da die betroffenen Personen aber selten intervenieren, kommt es zu verhältnismässig wenigen Prozessen.» Um auf Nummer sicher zu gehen, rate er den Urhebern, die Gesichter der Personen vor dem Posten etwa mit Photoshop unkenntlich zu machen. Jacqueline Badran war bis Redaktionsschluss für 20 Minuten am Montag nicht erreichbar.



(bz)