Jäger verkaufen verunreinigtes Fleisch

Jäger müssen selber entscheiden, ob das von ihnen geschossene Wild verkaufstauglich ist. Seit Mai 2017, so will es der Bund, müssen sie dies gleich vor Ort tun. Dabei gilt die Einstufung in ein sogenanntes A-Tier, dessen Fleisch einwandfrei ist und in ein B-Tier, bei dessen Fleisch es Verunreinigungen gibt.

Umfrage Was haltet ihr von der Jagd? Ich lehne die Jagd ab.

Ich respektiere Jäger und ihren Beruf, aber ich könnte nie ein Tier erschiessen.

Ich bin Jäger aus Leidentschaft und für das Klima gibt es nichts besseres.

Im letzteren Fall muss das Tier zur amtlichen Fleischkontrolle in einem bewilligten Wildbearbeitungsbetrieb gebracht werden, bevor es in den Handel darf, wie Giochen Bearth, Leiter des Bündner Amts für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT) der «Sonntagszeitung» sagt. «Das Gleiche gilt, wenn ein Tier über drei Stunden nach dem Abschuss gefunden wird, weil die Fleischhygiene dann schon gelitten hat.»

In der letzten Jagdsaison hat das ALT die Praxis bei Schalenwild (Hirsch, Rehe oder Gämse) überprüft und festgestellt, dass nur jedes zehnte Tier als B-Tier eingestuft wurde. Diese Quote erschien verdächtig tief. Bei Stichproben in verschiedenen Betrieben im Kanton Glarus und Graubünden wurde anschliessend festgestellt, dass bis zu 30 Prozent fälschlicherweise als A-Tiere klassifiziert wurden. Dies obwohl, sie deutliche und grossflächige Verunreinigungen aufwiesen oder erst nach über drei Stunden gefunden wurden, wie es im Bericht weiter heisst.

Zu stolz, um Fehler einzugestehen

Von Fahrlässigkeit wird in diesem Zusammenhang nicht gesprochen. Vielmehr sieht das ALT Unwissen und Unsicherheit als Grund für die falsche Beurteilung. Ein entscheidender Faktor sei laut Bearth aber der Stolz. Es handle sich um einen Traditionsberuf, bei dem Prestige wichtig sei und niemand gerne Fehler zugebe. Denn Verunreinigungen entstünden oft durch unplatzierte Schüsse, etwa in die Eingeweide statt ins Herz. Mit der Einstufung als B-Tier müsse der Jäger also zugeben, schlecht geschossen zu haben.

Knapp ein Jahr nach der Einführung der neuen Regelung nütze es jedoch nichts, bereits Sanktionen zu verhängen. Damit entgehen die fehlbaren Jäger einer Strafe - vorerst. Sie werden lediglich nochmals angeschrieben und auf die korrekte Praxis hingewiesen.

(kat)