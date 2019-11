Jede dritte Akademikerin bleibt kinderlos

Kinderlose Schweizer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren träumen von einer Familie mit zwei Kindern. Gut 60 Prozent der Befragten gaben in einer Erhebung des Bundesamt für Statistik (BFS) an, diese Vorstellung zu hegen. Nur 9 Prozent wollen demnach keine Kinder und vier Prozent nur eines (siehe Grafik).

Umfrage Fürchten Sie wegen Kindern um ihre Karriere? Ja, und das beeinflusst mich.

Ja, aber das nehme ich in Kauf.

Nein.

Ich weiss es nicht.

Ich habe Kinder und es hatte keinen Einfluss.

Ich habe Kinder und es hatte negativen Einfluss.

Häufig geht dieser Wunsch aber nicht in Erfüllung. Nur 40 Prozent der 50- bis 59-Jährigen haben zwei Kinder. Fast jede dritte Frau mit einem Tertiärabschluss, also einer Ausbildung auf Universitätsstufe oder vergleichbar, bleibt kinderlos. Ein Grund könne die schwierige Vereinbarkeit von Kindern und Karriere sein, schreiben die Statistiker.

Karriere-Killer Kind

Tatsächlich glauben drei Viertel der Frauen mit einem Tertiärabschluss, dass die Geburt eines Kindes sich negativ auf ihre Berufsaussichten auswirken würde. Bei den Männern mit vergleichbarer Ausbildung sind es nicht einmal halb so viele. Die Furcht vor dem Karriere-Killer Kind ist bei allen Frauen weit verbreitet: Auch solche mit tiefem Bildungsstand geben zu 62 Prozent an, diese Angst zu haben.

Noch immer übernehmen die Frauen in gut zwei Dritteln der Haushalte mit Kindern den Hauptteil der Hausarbeit. Seit 2013 gebe es allerdings einen «leichten Trend in Richtung einer gleichmässigeren Aufteilung», so das BFS. Gewandelt haben sich auch die Ansichten der Bevölkerung: 1994 fanden noch gut 60 Prozent der Männer, dass ein Kind darunter leide, wenn seine Mutter erwerbstätig sei. Letztes Jahr waren es noch 36 Prozent.

Das Bundesamt hat auch untersucht, wie Paare zusammenfinden. Die meisten Beziehungen entstehen zwar weiterhin über den Freundeskreis, die Schule, die Arbeit oder den Ausgang, doch bei den Paaren, die sich in den letzten fünf Jahren gebildet haben, hat sich jedes fünfte über das Internet kennengelernt. Sind erst einmal Kinder da, entscheiden sich die meisten für eine Ehe: 90 Prozent der Paare mit Kindern sind verheiratet.

Wollen Sie Kinder, aber fürchten sich deswegen um ihre Karriere? Verzichten Sie darum auf den Nachwuchs oder überlegen Sie sich das? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte! Ihre Informationen werden vertraulich behandelt.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(ehs)