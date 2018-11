Jeder Fünfte fühlt sich als Schweizer überlegen

Nationalismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit sind unter 17- und 18-Jährigen verbreitet: Laut der ZHAW-Extremismusstudie stimmen 19,1 Prozent der Befragten ohne Migrationshintergrund der Aussage zu, dass die Schweizer «von Natur aus anderen Völkern überlegen» seien.

Weitere Resultate:

Die ZHAW-Forscher befragten in ihrer Extremismus-Studie 3639 Personen ohne Migrationshintergrund.



26,5 Prozent finden, die Schweiz solle allein den Schweizern gehören, die schon seit vielen Generationen hier leben.



19,1 Prozent stimmen der Aussage zu, Schweizer seien anderen Völkern von Natur aus überlegen.



15.4 Prozent glauben, die «Weissen sind zu Recht führend in der Welt».



39,7 Prozent stimmen der Aussage zu, dass zu viele Ausländer in der Schweiz lebten.



26,3 Prozent sagen, bei Arbeitsplatzknappheit sollen Ausländer zurückschicken.