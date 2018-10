Jeder Zehnte wacht auf, um aufs Handy zu schauen

Fast die Hälfte der Schweizer findet, dass sie zu oft am Smartphone hängt. Das zeigt eine Studie des Beratungsunternehmens Deloitte, über die der «Sonntagsblick» berichtet. Bei der Altersgruppe der 25- bis 35-Jährigen ist der Wert am höchsten: Hier finden zwei Drittel der Befragten, ihr Handykonsum sei problematisch.

Die Umfrage zeigt weiter, dass das Mobiltelefon die Schweizer auch in der Nacht keine Ruhe lässt: So unterbrechen vier Prozent ihren nächtlichen Schlaf, um aufs Handy zu schauen. Bei den 25- bis 35-Jährigen sind es mit acht Prozent sogar doppelt so viele. Zudem zeigt die Studie: Je grösser der Handybildschirm, desto länger beschäftigen sich die Nutzer mit dem Gerät.

Sechs Prozent hatten schon Sehstörungen

An der Studie nahmen rund Tausend Schweizer Handynutzer teil. Sie wurden auch danach gefragt, ob ihr Handykonsum gesundheitliche Probleme auslöse. Sechs Prozent etwa stellten bei sich bereits einmal Sehstörungen aufgrund exzessiven Handykonsums fest. Fünf Prozent hatten bereits einmal Kopfweh oder schmerzende Finger. Bei den 25- bis 35-Jährigen waren es doppelt so viele.

