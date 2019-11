Jede Zweite muss später erneut unters Messer

Gegen mehrere Implantat-Hersteller wird derzeit ermittelt, weil nach dem Einsetzten der Silikoneinlagen knapp 600 Personen an Krebs erkrankten. Der Aufsichtsbehörde Swissmedic sind vier Schweizer Patientinnen bekannt. In Europa sollen es rund 300 sein. Eine grosse Rolle spielen dabei Implantate des US-amerikanischen Pharmakonzern Allergan. Wie die FDA, Heilmittelbehörde der USA, mitteilt, waren in 481 Fällen von Krebs und mehreren Todesfällen eben solche Implantate eingesetzt wurden.

Wie der «Tagesanzeiger» schreibt, beschweren sich immer mehr Menschen in internationalen Facebook-Gruppen, dass sie auch mit Implantaten von anderen Herstellern Beschwerden hätten und zuvor ungenügend aufgeklärt wurden. Nun hat die FDA eine Warnung mit allfälligen Risiken veröffentlicht. Sie fordert, dass Hersteller von Brustimplantaten viel umfassender auf mögliche Risiken hinweisen und die betroffenen Personen mit einer Checkliste informiert werden, bevor sie sich zu einer OP entschliessen.

Jedes dritte Implantat muss entfernt werden

Die FDA kam zum Schluss, dass Brustimplantate in bis zu 30 Prozent der Fälle reissen oder auslaufen. Auch müssten bis zu 59 Prozent der Patienten später erneut unters Messer und jeder Zweite soll je nach Implantat Schmerzen haben.

Cédric George, Plastischer Chirurg und Chef der Klinik Pyramide am See in Zürich, beschwichtigt jedoch: So soll die hohe Anzahl den älteren Implantaten geschuldet sein. Mit den neuen Produkten liege das Risiko einer erneuten Operation zwischen 20 und 30 Prozent, wie er gegenüber der Zeitung sagt. «Wenn man mit Implantaten nie Probleme haben will, sollte man keine einsetzen lassen», so George. Ursache hierfür seien nicht nur geplatzte Implantate, sondern auch, dass sich der Körper im Laufe der Zeit verändere.

«Freundschaftsrabatt» und Vergünstigungen

Wie Swissmedic auf Anfrage des «Tagesanzeigers» sagt, seien die behandelnden Ärzte gefordert, ihre Patienten deutlicher über alle bekannten Risiken aufzuklären. Doch hierzulande sei der Markt wenig reglementiert. Auch Rabatte für Mehrfachoperationen und sogar «Freundschaftsrabatt», wenn zwei Frauen gemeinsam den Wunsch einer OP haben, sind in der Branche keine Seltenheit.



Doch der Zürcher Chirurg Cédric George will die Brustimplantate nicht verteufeln: «Sie machen sehr viele Leute glücklich, denn Menschen müssen sich auch ästhetisch wohlfühlen», sagt er gegenüber der Zeitung. Frauen zu verängstigen, sei daher der falsche Weg.



