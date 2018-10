Jeder dritte Zug kommt zu spät an

Mehrere technische Störungen, eine entgleiste Rangierlok, eine Stellwerkstörung und umgeleitete Züge – letzte Woche hatte die SBB am Bahnhof in Bern oder auf der Paradestrecke Zürich-Olten-Bern mit Problemen zu kämpfen. Zurück blieben genervte Pendler und Chaos an den Bahnhöfen.

Umfrage Was halten Sie von der Zuverlässigkeit der SBB? Ich bin zufrieden. Ich habe selten mit Unpünktlichkeit zu kämpfen.

Naja, es ist ja schon Jammern auf hohem Niveau. Ich habe aber schon mehrmals meinen Anschlusszug verpasst - wenn auch nur um einige Minuten.

Ich bin nicht zufrieden. Verspätungen gehören zu meinen Alltag dazu, das nervt und verschwendet meine Zeit.

Ich weiss es nicht, ich fahre nie Zug.

Berechnungsweise



In der Branche gibt es bisher keine einheitliche Methodik zur Berechnung der Pünktlichkeit. Die auf pünktlichkeit.ch publizierten Werte werden mit den Rohdaten der Unternehmen gebildet. Es werden alle Halte betrachtet, zu denen Daten vorliegen – unabhängig von Art und Bedeutung der Haltestelle. Massgeblich ist die Pünktlichkeit bei der Ankunft an der Haltestelle. Die Abfahrt wird nicht betrachtet: Für den Fahrgast ist es wenig gravierend, wenn ein Bus oder Zug verspätet abfährt, sofern er pünktlich sein Ziel erreicht. Wenn eine Fahrt ganz oder teilweise ausfällt, so gehen die betroffenen Halte nicht in die Auswertung ein.



Bei der SBB internen Statistik «Kundenpünktlichkeit» wird zusätzlich eine Gewichtung nach Zahl der betroffenen Fahrgäste miteinbezogen. Reisende gelten als pünktlich, wenn sie am Umsteigebahnhof ihre Anschlüsse erreichen und am Zielbahnhof mit weniger als drei Minuten Verspätung ankommen. Hier hat die SBB europaweit die strengsten Messkriterien.



Zahlen untermauern den Frust: Jeder dritte Intercity kam in den letzten vier Wochen verspätet an. Das zeigt eine Statistik von pünktlichkeit.ch, über die die «NZZ am Sonntag» berichtet. In Fahrtrichtung Bern lag die Pünktlichkeit der Züge demnach bei 61,3 Prozent, in Fahrtrichtung Zürich bei 74,2 Prozent. Damit war die Zuverlässigkeit auf der kostspieligen Strecke in jüngster Zeit stark unterdurchschnittlich. Ansonsten liegt sie jeweils bei 80 Prozent.

Aussagekraft der Statistik fragwürdig



Verantwortlich für die publizierten Resultate ist der Berner IT-Fachmann Andreas Gutweniger. Er publiziert auf pünktlichkeit.ch täglich die Anzahl der verspätet ankommenden Züge auf dem Netz. Für die Auswertung werden die Rohdaten vom Open Data-Portal des öV-Schweiz verwendet. Anders als die Statistik der SBB, informieren die Zahlen aber nicht darüber, wie viele Passagiere zu spät ankommen, sondern nur, wie viele Züge Verspätung führten.

Deshalb sei diese Statistik auch nicht aussagekräftig, sagt SBB-Sprecher Oli Dischoe. «Eine Auswertung der letzten vier Wochen zeigt, dass die Kundenpünktlichkeit wesentlich höher lag als die nicht gewichtete Ankunftspünktlichkeit der Zugfahrten, die auf nicht bereinigten Rohdaten basiert», so Dischoe. Die Kundenpünktlichkeit lag im ersten Halbjahr bei stabilen 90,7 Prozent und lag im letzten Monat nur marginal unter diesem Wert. So viele Reisende kamen also maximal drei Minuten später als geplant am Ziel an.

Die Störungen der letzten Woche entstanden aus unterschiedlichen Gründen und seien nicht auf systemische Ursachen zurückzuführen, sagt Dischoe weiter. «Auf dem SBB-Netz fahren täglich rund 10’000 Züge. Dadurch kommt es in den Stellwerken zu rund 500 Millionen Schaltungen. Zählt man die Gesamtzahl an Störungen, kommt man nicht einmal in den Promillebereich», relativiert er.

Fehlendes Personal und fehlendes Know-How



Das sieht SP-Nationalrat und SEV-Gewerkschafter Philipp Hadorn anders. Für die Pannen der letzten Wochen seien tieferliegende Probleme verantwortlich. «Die SBB hat durch ihre Sparpolitik und mit ihren zahlreichen Reorganisationen viele Unsicherheiten geschaffen – das rächt sich nun», sagt er. Für die zunehmende Unterhaltsarbeit fehle das nötige Know-How: Mehr Arbeit auszulagern und zudem noch Sellen abzubauen sei die dümmste Lösung. Ausserdem sei es für jedes Unternehmen ratsam, Statistiken, die zur unmittelbaren Bewertung der Firma führen, von unabhängigen Dritten durchführen zu lassen.

Mit «Railfit 20/30» will die SBB per 2020 ihre Kosten gegenüber 2014 um 1,2 Milliarden Franken senken. Damit verbunden werden insgesamt 1400 Stellen abgebaut. «Damit sich die Lage beruhigt und noch mehr Verspätungen vermieden werden können, muss die SBB ihr Abbauvorhaben endlich einstellen», fordert Hadorn.

Dischoe widerspricht: «Bei der Infrastruktur wenden wir seit Jahren laufend mehr Geld für den Unterhalt auf, und für diese Mehrarbeiten sind wir auf die Unterstützung durch andere Firmen angewiesen. Die Produktivität in diesem Bereich ist im laufenden Jahr weiter gestiegen», sagt er. Ausserdem halte sich die SBB an die Vorgaben des Bundes.

Im internationalen Vergleich überdurchschnittlich



Ereignen sich die Störungen an wichtigen Bahnhöfen oder auf Hauptstrecken wie Bern-Olten-Zürich, wirken sie sich aufs Gesamtnetz und somit auf viel mehr Reisende aus. «Jede Störung ist ärgerlich. Es ist uns bewusst, dass Reisende im Raum Bern diese Woche viel Geduld brauchten. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.»

Der Schwellwert von pünktlichkeit.ch, bis zu dem eine Ankunft als pünktlich gewertet wird, ist wählbar zwischen drei Minuten und fünf Minuten. Bei der Statistik der SBB selbst gilt als pünktlich, wenn ein Passagier mit nicht mehr als drei Minuten Verspätung am Endbahnhof ankommt. Im europäischen Vergleich führt die Schweiz damit die strengsten Schwellwerte. Jammern auf hohem Niveau» sei das trotzdem nicht. «Wir hatten schon immer eine hohe Qualität unseres ÖV, es liegt nun an der SBB dieses Niveau zu halten und nicht weiter zu sparen», sagt Nationalrat Hadorn.