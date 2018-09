Jeder vierte russische Diplomat ist ein Agent

Eine unter Verschluss gehaltene Auswertung des Nachrichtendienstes des Bundes zeigt, dass jeder vierte russische Diplomat ein Agent ist, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Der Bundesrat hat darauf in seinem aktuellsten Sicherheitsbericht Bezug genommen: Er warnt vor einer «erheblichen Zahl von Nachrichtendienstoffizieren unter diplomatischer Tarnung in der Schweiz».

Die Schweizer Regierung nennt kein Land. Doch Recherchen der Zeitung zeigen, dass es um Russland geht. Demnach verfügen Wladimir Putins Geheimdienste über Dutzende permanente Agenten in Bern, Genf und Zürich. Für besonders heikle Missionen reisen zusätzliche Spione ein.

Berichte als «Erfindung» bezeichnet

Das Tamedia-Recherchedesk hat in den vergangenen Tagen publik gemacht, dass sowohl der Europasitz der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) in Lausanne als auch das Labor Spiez Ziel russischer Geheimdienst-Operationen waren. Die Forschungseinrichtung im Berner Oberland analysierte Proben zum Nervengiftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergei Skripal im südenglischen Salis­bury. Zwei mutmassliche Täter hielten sich vor dem ­Attentat mehrfach und länger in Genf auf, wie die «SonntagsZeitung» vergangene Woche berichtete.

Als Reaktion auf die Enthüllungen hat das schweizerische Aussendepartement (EDA) den russischen Botschafter einbestellt und von Russland verlangt, «sofort seine Spionageaktivitäten auf Schweizer Territorium zu stoppen». Die russische Botschaft in Bern hat die Berichte als «Erfindung» bezeichnet. Sie lehnte es gestern ab, die neue Erkenntnis über Dutzende getarnte Spione in der Schweiz zu kommentieren.



(scl)