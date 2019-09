Jedes zehnte Kind wird zur Schule gefahren

Kinder und Jugendliche nutzen den öffentlichen Verkehr häufiger als noch vor zwanzig Jahren. Insbesondere im Alter zwischen 16 und 20 Jahren werden im Vergleich zu früher markant längere Distanzen zurückgelegt, weshalb häufiger auf den Zug, Tram oder Bus zurückgegriffen wird. Andererseits haben auch die sogenannten «Elterntaxis» zugenommen, bei welchen Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Schule kutschieren. Dies geht aus einer Analyse der Bundesämter für Gesundheit hervor.

Der grösste Teil der Kinder in der Deutschschweiz geht nach wie vor zu Fuss zur Schule. Rund zehn Prozent aller Kinder werden allerdings von den Eltern gefahren. In der Westschweiz und im Tessin sind es sogar noch mehr. Ein Unterschied ist ebenfalls je nach Einkommen festzustellen. Bei einkommensstarken Familien werden sogar bis zu einem Drittel aller Kinder im Alter von 6 und 7 Jahren zur Schule gefahren.

Schulweg lehrt Selbstständigkeit

Ein Grund für die häufigere Nutzung des Autos oder des öffentlichen Verkehrs für den Schulweg sind die immer grösser werdenden Distanzen. Der Bund sieht in den steigenden Zahlen der «Elterntaxis» kein Problem. Der Anteil an Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren, sei weniger hoch als angenommen und die Problematik werde überschätzt. Ausserdem passe sich der Fahrplan des öffentlichen Verkehrs immer besser an die Schulzeiten an.

Der Lehrerverband sieht dies allerdings anders. Wie Franziska Peterhans gegenüber dem «St. Galler Tagblatt» sagt, werde das Problem keineswegs überschätzt. Für Kinder sei der Schulweg wichtig, um Selbstständigkeit zu lernen, soziale Kontakte zu knüpfen und Entdeckungen zu machen. Natürlich gebe es Fälle, in denen es sinnvoll sei, die Schüler zu fahren. Das Auto dürfe aber nicht einfach aus Bequemlichkeit eingesetzt werden.

Ähnlich sieht dies auch der Verkehrs-Club der Schweiz. Eltern würden ihre Kinder so nämlich um die Möglichkeit bringen, zu lernen, wie sie sicher im Verkehr navigieren könnten. Dies erhöhe das Unfallrisiko.

(doz)