Jetzt bekämpft die SVP auch den Flüchtlingspakt

Ausgangslage

Der Flüchtlingspakt

Der Pakt will den

Der Pakt will den Druck auf die Flüchtlings-Erstaufnahmeländer mindern und gibt etwa Empfehlungen für Standards bei der Basisversorgung oder für die Registrierung von Flüchtlingen ab. Schliesslich sollen auch jene Bedingungen gefördert werden, die eine Rückkehr in das Heimatland in Sicherheit und Würde ermöglichen. 176 Staaten haben am 13. November 2018 die UNO-Resolution angenommen. Nigeria, Eritrea und Libyen enthielten sich, die USA stimmten dagegen. Als Flüchtling gemäss der Genfer Flüchtlingskonvention gilt, wer etwa wegen seiner Rasse, Religion oder politischer Überzeugung verfolgt wird und deshalb sein Heimatland verlassen muss.

Der Bundesrat soll nicht allein über den UNO-Migrationspakt entscheiden dürfen. Am Donnerstag hat nach dem Ständerat der Nationalrat über die Vereinbarung gestritten – eine endgültige Entscheidung, ob das Parlament mitreden will, wird am kommenden Dienstag gefällt.

Doch noch bevor das Votum im Nationalrat feststeht, gerät nun eine zweite UNO-Vereinbarung – der sogenannte Flüchtlingspakt – ins Visier der SVP: Dieser höhle das «Schweizer Asylsystem aus». Der Bundesrat wolle bis Mitte Dezember über seine Haltung zum Pakt informieren, sagte Aussenminister Ignazio Cassis kürzlich.

Flüchtlingspakt Darum gehts

Gemäss UNO ist die Zahl der Flüchtlinge mit 68,5 Millionen höher als jemals zuvor. Im Gegensatz zum Migrationspakt, bei dem es um Arbeitsmigranten geht, fokussiert der 24-seitige « Globale Pakt für Flüchtlinge » aber auf jene Menschen, die sich vor Krieg und Gewalt auf der Flucht befinden, also dem Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention unterstehen (siehe Box). Ab 2019 soll alle vier Jahre ein globales Flüchtlingsforum stattfinden, bei dem die Teilnehmerstaaten festhalten können, wie sie Flüchtlings-Erstaufnahmeländern helfen wollen.

Umstritten dabei ist, dass die Staaten um finanzielle, technische oder materielle Hilfe gebeten werden, um die Neuansiedlung von Flüchtlingen in anderen Ländern zu vereinfachen. Bis jetzt, so bedauert die UNO, habe diese nur eine begrenzte Zahl von Ländern angeboten. Im Pakt wird daher die Notwendigkeit betont, «ein positives Klima für Neuansiedlungen zu fördern und die dafür nötigen Kapazitäten zu stärken sowie den Bestand an Neuansiedlungsmöglichkeiten zu erweitern».

SVP «Verlagerung des Problems»

Besonders der Punkt der Neuansiedelungen ist der SVP ein Dorn im Auge. «Das Flüchtlingsproblem wird so nur in die Schweiz verlagert, es kann aber nicht hier gelöst werden», sagt SVP-Nationalrat Andreas Glarner. «Die Unterzeichnung des Pakts würde der UNO signalisieren, dass die Schweiz bereit sei, unzählige Flüchtlinge aufzunehmen – das darf nicht sein.» Daher fordert er, dass sich der Bundesrat ausdrücklich vom Flüchtlingspakt distanziere.

Weiter wirft er der UNO vor, den heute gültigen Flüchtlingsbegriff im Pakt auch auf Klimaflüchtlinge ausweiten zu wollen. Glarner sagt, er scheue sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen. Jedoch sei die in der Schweiz ausgestossene CO2-Menge im internationalen Vergleich verschwindend klein. «Wegen des in der Schweiz ausgestossenen CO2 flüchtet niemand auf der Welt», sagt Glarner.

SP «Schutzbedürftigen Zuflucht gewähren»

Für den SP-Nationalrat Fabian Molina ist der Flüchtlingspakt ein angemessenes Mittel, um den globalen Flüchtlingsströmen zu begegnen. «Der Pakt bekräftigt nur, was die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 festhält, nämlich schutzbedürftigen Personen Zuflucht zu gewähren.» Ausserdem habe die Schweiz eine moralisch-ethische Verantwortung, die Rechte von Flüchtlingen zu verteidigen.

Er weist darauf hin, dass Resettlement-Programme der UNO gängige Praxis seien – und ein grosser Erfolg. So habe sich die Schweiz auch an der Aufnahme von durch den Bürgerkrieg vertriebenen Syrern beteiligt. Dass sich Bürgerliche gegen die Aufnahme von Flüchtlingen stellen, die aufgrund des Klimawandels flüchten müssen, verurteilt der SP-Politiker: «Die SVP hat gerade im CO2-Gesetz alle verbindlichen Regeln für die Schweiz rausgestrichen, aber die Verantwortung dafür sollen andere tragen – die Scheinheiligkeit ist nicht zu überbieten.»

FDP «Beruht auf Flüchtlingskonvention»

Für FDP-Politiker Hans-Peter Portmann ist es vor allem wichtig, dass der Bundesrat beim Flüchtlingspakt das Parlament sowohl informiert als auch konsultiert, bevor er eine Entscheidung trifft. «Ich gehe davon aus, dass der Flüchtlingspakt im Parlament weniger umstritten sein wird als der Migrationspakt, da er grösstenteils auf der Genfer Flüchtlingskonvention beruht», sagt Portmann.

