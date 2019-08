Ist das die letzte Hitzewelle des Sommers?

Wie schon am Sonntag wird es auch in den nächsten Tagen noch einmal richtig heiss. Laut Meteonews könnte es zu lokalen Hitzetagen kommen. Meteorologe Roger Perret sagt auf Anfrage: «Bis zum Mittwoch sind in einzelnen Regionen Temperaturen von 30 Grad möglich.»

Umfrage Was ist für dich die perfekte Sommertemperatur? Über 30 Grad. Ich mag Hitze.

25 bis 29 Grad.

Unter 25 Grad. Ich habs lieber kühl.

Zum Donnerstag kühlt es ein wenig ab – es muss mit Schauern gerechnet werden. Dabei bleibt es allerdings nicht lange. Freitag und Samstag sollte man ohne schlechtes Gewissen noch einmal den Grill anzünden.

«Auch im September sind schöne Tage möglich.»

Laut Perret wird es anschliessend aber immer «unwahrscheinlicher», dass nach dieser Woche ein Hitzetag gemessen wird. «Wenn es nochmals 30 Grad wird, spielt der Föhn eine entscheidende Rolle», sagt der Meteorologe.

Die Chance nimmt allerdings ab, da die Tage wieder kürzer werden. Perret lässt sich allerdings ein Hintertürchen offen. «Ausgeschlossen ist es allerdings nicht. Im letzten Jahr wurden auch im September nochmals 30 Grad gemessen.» Doch auch ohne Hitzetag ist es möglich, dass die Bräune nicht verloren geht. «Auch im September sind schöne Tage möglich», sagt Perret.

(fss)