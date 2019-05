Jetzt kommt die Kälte direkt vom Nordpol

Der Frühling will sich einfach nicht recht durchsetzen. Auch nach dem warmen 1. Mai bleibt es nicht lange freundlich. Der Donnerstagmorgen war zwar mancherorts wolkenlos, doch schon am Vormittag ziehen über der Romandie die ersten Wolken auf. Bis am Mittag dürften sie auch die Zentral- und Ostschweiz erreichen, sagt Cédric Sütterlin von Meteonews. Sie bringen Regen und lokal sogar Gewitter mit.

Auch am Freitag bleibt es nass. Immerhin klettern die Temperaturen am Donnerstag noch auf 13 bis 15 Grad im Westen und im Osten auf knapp 20 Grad. Am Freitag erreichen sie mit bis zu 14 Grad ebenfalls noch einen zweistelligen Wert.

Am Wochenende kommt der Schnee

Doch richtig unfreundlich wird es am Wochenende. «Am Samstag dreht der Wind und bringt so kältere Luft in die Schweiz», erklärt der Meteorologe Sütterlin. Ausserdem kann der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h erreichen. Bis am Abend sinkt die Schneefallgrenze dann auf 700 Meter, die Temperaturen erreichen noch 10 Grad. «In den Abendstunden könnte es sogar bis ganz unten Schnee geben, etwa im Glarnerland oder im Haslital», erklärt Sütterlin.

Entsprechend ungemütlich ist es auch in der Nacht auf Sonntag, in der die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen. Die Schneefallgrenze sinkt weiter bis in tiefene Ebenen. Da Meteonews aber kaum Niederschläge erwartet, werden die meisten wohl von einem weissen Erwachen verschont bleiben. Lediglich entlang der Alpen, also beispielsweise in Luzern oder St. Gallen, könnte es ein «Schümli» geben, sagt Sütterlin.

«Aussergewöhnlich» für diese Jahreszeit

Wenigstens beginnt es schon am Sonntag etwas aufzulockern. Trotzdem bleiben die Temperaturen mit sieben bis acht Grad im einstelligen Bereich. Im Westen weht zudem eine starke Bise, im Süden zieht ein starker Nordföhn auf.

Aus Sicht der Obstbauern wird der Wochenbeginn wohl der Tiefpunkt des Kälteeinbruchs. Am Montag- und Dienstagmorgen ist nämlich Frost möglich, da die Nächte mehrheitlich klar sind. Das kann den Obstpflanzen zusetzen. Bereits im April 2017 kämpften zahlreiche Bauern gegen Frostschäden. Sütterlin: «Solches Wetter ist für die Jahreszeit schon aussergewöhnlich.»

Kein freundliches Frühlingswetter in Sicht

Dass es nochmals richtig kalt wird, liegt an einem Tief über Skandinavien. Es bringt kalte Luft direkt vom Nordpol Richtung Schweiz. Weil sie über das Meer zieht, ist sie auch entsprechend feucht.

Und von mildem Frühlingswetter ist noch immer nichts in Aussicht. Zwar wird es Mitte nächste Woche wieder wärmer, dafür steigt auch das Regenrisiko wieder an. «Es herrscht eher Aprilwetter», sagt Sütterlin.

