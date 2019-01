Am Wochenende wird es 9 Grad warm

Die Nacht auf Freitag war vor allem in den Bergen frostig: In Glattalp SZ wurden minus 27,5 Grad gemessen, in Samedan GR minus 27 Grad. Doch auch in tieferen Lagen war es deutlich unter null Grad: In Courtelary BE war es minus 10,8 Grad kalt, in Ilanz GR minus 10,6 Grad. Am Flughafen Zürich wurde es minus 7 Grad. Rekord sind solche Temperaturen im Winter nicht, schreibt Meteonews. «Im Winter bei klaren Nächten kommen solche Werte hin und wieder vor.»

Wenigstens wird uns am Freitag die Sonne ein wenig wärmen, sobald sich die hochnebelartigen Wolken verzogen haben. Am Nordrand sind sie jedoch eher hartnäckig. Mit Plusgraden kann zudem nicht überall gerechnet werden, heisst es in der Mitteilung von Meteonews. «Es dürfte gebietsweise einen weiteren Eistag geben.»

Niederschläge bei warmen Temperaturen

Doch eine Warmfront lässt die Temperaturen am Wochenende wieder steigen. Dafür wird es allerdings auch nass: In der Nacht auf Samstag setzt ab Mitternacht Schneefall bis in tiefe Lagen ein, der dann ab Samstagvormittag im Flachland zunehmend in Regen übergeht. Am Morgen dürften die Temperaturen noch knapp unter dem Gefrierpunkt liegen, sagt Meteonews-Meteorologe Roger Perret. Bis am Samstagmittag klettert die Schneefallgrenze auf rund 1000 Meter an, die erwarteten Schneemengen sind auch in den Bergen nicht allzu gross. Am Nachmittag bleibt es dann auch immer häufiger trocken. Die Temperaturen dürften zwischen 4 und 5 Grad liegen.

Am Sonntag kommen dann weitere Niederschläge und ein auffrischender Wind hinzu. Dabei wird es noch wärmer: In der Nordwestschweiz wird es schon fast frühlingshafte 9 Grad warm, ansonsten werden die Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad liegen.

Die nächste Woche wird ebenfalls milder als die aktuelle. Zum Wochenstart gibt es wieder bis ins Flachland Schnee oder Schneeregen, die Temperaturen erreichen am Montag und Dienstag rund 2 Grad.

(vro)