Jihadist aus Arbon TG zum Tod verurteilt

Irakische Truppen haben bei der Rückeroberung von Gebieten des IS einen Mann festgenommen. Wie Recherchen des «Tages-Anzeiger» zeigen, handelt es sich um einen 24-Jährigen, der in Arbon (TG) wohnhaft war. Er wurde zum Tod verurteilt. Der Mann soll als IS-Bombenbauer gedient haben.

Er ist demnach türkischer Staatsbürger, der in der Schweiz zur Welt gekommen und auch hier aufgewachsen ist. Das Todesurteil würde durch erhängen vollstreckt werden. Wann dies der Fall sein wird, ist aber noch unklar. Seit einem Jahr sitzt der Verurteilte nun schon in der Todeszelle.

Der 24-Jährige soll in einem Camp in Syrien ausgebildet worden sein. Danach habe er die Reise in den Irak angetreten, wo er während neun Monaten in einer Bombenfabrik in Tall Afar gearbeitet habe. In der Schweiz hatte er die Volksschule besucht und ein Praktikum als Elektrotechniker gemacht.



