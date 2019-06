Jihadisten sind kriminell, ungebildet und arbeitslos

In der Schweiz gibt es 130 jihadistisch radikalisierte Personen: Fast die Hälfte lebt von staatlicher Unterstützung, jeder Fünfte ist Konvertit. Das zeigt eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Der Stereotyp ist 18- bis 35-jährig, wohnt in der Agglo, ist Secondo, wenig gebildet, häufig arbeitslos, wuchs in schwierigen Verhältnissen auf, konsumiert leichte Drogen und war schon vor der Radikalisierung kriminell (siehe Box, Bildstrecke).

Viele aus Ex-Jugoslawien und Nordafrika

Unter den 130 radikalisierten Personen in der Schweiz sind 72 Jihad-Reisende und 9, die ausreisen wollten. Weitere 49 sind Risikopersonen, die jihadistische Gruppen und deren Propaganda unterstützen. 18 Prozent der Radikalisierten sind unter 20 Jahre alt, 6 Prozent minderjährig. Ein Drittel besitzt den Schweizer Pass. 42 haben ihre Wurzeln in Ex-Jugoslawien, 27 in Nordafrika, 20 im Nahen und Mittleren Osten. Mit 41 Jihadisten ist die Region Genf/Wallis/Waadt in der Schweiz am stärksten betroffen. In den Gebieten Mittelland (26), Zürich (21), Nordwestschweiz (16), Ostschweiz (14) und Tessin (5) ist die Rekrutierung gemessen am Bevölkerungsanteil etwa gleich hoch. In Relation zur Gesamtbevölkerung hat die Schweiz mehr Jihad-Reisende als Italien, etwas weniger als Deutschland und deutlich weniger als Frankreich, Belgien oder Österreich. Einen positiven Aspekt weist die ZHAW-Studie ebenso aus: Seit 2016 hat der Nachrichtendienst keine Jihad-Abreisen aus der Schweiz mehr registriert.



Frau Eser Davolio*, wie gehen solche Rekruteure konkret vor?

Meist kommt der Kontakt über Social Media zustande. Sie bauen anfangs eine unverfängliche Beziehung auf, bis sie dann gezielt versuchen, Einfluss zu nehmen, um die Person zu radikalisieren.

Warum suchen sich Rekruteure oft Konvertiten aus?

«Sie sind leichter beeinflussbar, weil sie noch wenig wissen und oft nicht zwischen heiklen radikalen und vertrauenswürdigen Aussagen unterscheiden können. Daher sind sie besonders sensibel für Rekrutierungsbemühungen.Zudem appellieren Rekruteure, Konvertiten müssten beweisen, dass sie richtige Muslime seien und können sie so für radikale Ansichten eher begeistern.

Was macht es so schwierig, Rekruteure dingfest zu machen?

Es muss ein nachweislicher Strafbestand vorliegen. Diesen zu beweisen, ist oft schwierig. Mit der 20-jährigen Haftstrafe gegen Mirsad Omerovic setzte Österreich ein starkes Zeichen, das in Europa und auch der Schweiz Signalwirkung haben könnte.



*Miryam Eser Davolio ist Professorin am Departement für Soziale Arbeit an der ZHAW.