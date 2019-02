Jobsuche im Ausland hat sich verdoppelt

Wer keinen Job hat und sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet hat, kann auch in einem EU-Land nach einer Stelle suchen. Dies taten 2018 3540 Personen. Zum Vergleich: 2014 waren es noch 1530. Die neuen Zahlen des Saatssekretariats für Wirtschaft (Seco) publizierte der «SonntagsBlick».

Die Gründe für den Anstieg der so genannten Gesuche um Leistungsexport sind verschieden. Einerseits können Personen seit einiger Zeit direkt nach einem Jobverlust ins Ausland gehen – früher mussten Gekündigte zuerst in der Schweiz auf Jobsuche gehen. Auch die Wirtschaftslage in EU-Ländern könnten laut Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich ein Faktor sein. Und: Die Mehrheit der Stellensuchenden im Ausland sind Ausländer, die wohl in ihre Heimat zurückkehren. Portugal etwa steht an der Spitze der Liste von Leistungsexporten.

Deutschkurs in Berlin

Für alle gleich bleiben hingegen die strengen Regeln. Leistungsexporte ins Ausland werden vom RAV grundsätzlich nur für drei Monate bewilligt.

Erst kürzlich sorgte das RAV mit einem Entscheid für Gesprächsstoff. Knapp 200 Stellensuchende aus der Romandie und dem Tessin sollen in einem dreimonatigen Sprachkurs in Berlin Deutsch lernen. «Die Massnahme richtet sich an ein klar definiertes Zielpublikum besonders gut ausgebildeter Personen», sagte Seco-Sprecher Fabian Maienfisch Anfang Februar.

