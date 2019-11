Jordanien lacht über Bundesrats-Meme

Hochschulbildung, Planung, Wasser oder Jugend: In Jordanien besteht die Regierung aus 31 Ministern, die teils für Bereiche zuständig sind, die andernorts zusammengefasst werden. Dabei gibt es auch in anderen Ländern gänzlich unbekannte Ministerien, etwa jenes für «Tourismus und Antiquitäten» oder jenes für «Islamische Angelegenheiten und heilige Stätten».

Erst am Donnerstag gab es eine Neuverteilung der Ministerien. Das nahmen die jordanischen Bürger zum Anlass, auf Social Media über die Grösse ihrer Regierung zu spotten. Denn auf Whatsapp-Gruppen kursiert zurzeit ein Meme, das die jordanische Regierung im Vergleich mit dem siebenköpfigen Bundesrat der Schweiz zeigt.

«Man braucht Taschenrechner, um Regierung zu zählen»

Darüber wird in Jordanien gerade gelacht: die neue, „schlankere“ jordanische Regierung im Vergleich zur Schweizer Regierung... pic.twitter.com/kaCBBbbGV4 — Susanne Brunner (@subruSRF) November 7, 2019

Die SRF-Nahostkorrespondentin Susanne Brunner, die das Foto auf Twitter postete, schreibt dazu: «Darüber wird in Jordanien gerade gelacht: die neue, ‹schlankere› jordanische Regierung im Vergleich zur Schweizer Regierung.» Der Bundesrat wird im Meme auf Arabisch vorgestellt als «Die Regierung der Schweiz», während über dem jordanischen Kabinett steht: «Die jordanische Regierung, bei der man einen Taschenrechner braucht, um sie zu zählen.»

Die Schweiz als Vorbild

Der Vergleich der beiden Regierungen komme nicht von ungefähr: «In Jordanien gilt die Schweiz als das perfekte Land schlechthin, das höre ich täglich», sagt Brunner. So werde in der Umgangssprache die Schweiz oft auch als Vergleich genannt, wenn etwas nicht funktioniere. «‹Das ist eben nicht wie in der Schweiz›, sagen Jordanier in solchen Momenten.»

(ihr)