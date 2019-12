Edel-Prostituierte kritisiert Journalist nach Date

Zum Hauptgang wählte die deutsche Edelprostituierte Fisch, nicht Rindfleisch. Bei rotem Fleisch fühle sie sich immer «so fett», soll sie verraten haben. Der Geschlechtsverkehr gehöre zu ihrem Beruf meist einfach dazu, «wie Essen». Das müsse ja auch sein und könne völlig abwechslungsreich sein. Beim Akt selber empfinde sie vor allem die Schönheit, die ihr durch die Kunden vermittelt werde, soll Salomé Balthus weiter gesagt haben.

Mit diesen Informationen und weiteren Details aus ihrem Leben beschreibt Weltwoche-Redaktor Roman Zeller in der aktuellen Weltwoche-Ausgabe sein knapp vierstündiges Date mit der Edelprostituierten.

Zu einem Date liess sich Zeller angeblich nach wiederholten Interview-Absagen hinreissen. «‹Als Kunde sind Sie jederzeit willkommen›, hiess es immerhin. Also packte ich genügend Kleingeld ein», beschreibt Zeller die Vorgeschichte seiner Buchung. Die Anweisung für den «heiklen Moment» habe gelautet: «Überreichen Sie der Hetäre das vereinbarte Honorar diskret in einem offenen Briefumschlag.»

«Rein privat gebucht»

Während Balthus ihrem Kunden noch mit «Sie sind mir sehr sympathisch» geschmeichelt haben soll, änderte sich dies nach der Publikation des Artikels am Donnerstag schlagartig. «Sehr geehrte Weltwoche, Ihr Autor Roman Zeller hat über mich und ein ‹Rendezvous› mit mir geschrieben. Er hatte mich rein privat als Escort gebucht. Für eine Zusammenarbeit mit Ihrer Zeitung stand ich nicht zur Verfügung», schrieb sie auf Twitter.

Es sei kein Sex-Date gewesen, fügte sie in einem zweiten Post an. Zeller habe sie «rein privat» kennenlernen wollen, nachdem sie monatelang Interviews abgelehnt habe. «Ich liess mich darauf ein, weil er mir ein bisschen leid tat … die Bedingung war, dass das Gespräch nicht journalistisch verwendet wird.» Zudem sei für die Illustration ein Foto benutzt worden, ohne dass die Bild- oder Nutzungsrechte eingeräumt worden seien.

Unterstützung von Usern

Zahlreiche User fühlen mit der Edel-Prostituierten mit. Von «ekelhaftem» und «widerlichem» Verhalten ist die Rede. Einige User wünschen sehen den Artikel als Fall für den Presserat und wünschen dem Journalisten, dass dieser ihn teuer zu stehen kommt. «WTF? Weltwoche, geht’s noch bei euch? Schon mal was von journalistischer Ethik gehört? Ihr könnt froh sein, wenn ihr nicht wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten verklagt werdet!», schreibt eine Userin. Ein anderer User sieht «Anwälte die Stifte zücken».

Manche Reaktionen stellen aber auch das Verhalten von Balthus infrage. «Überraschung … wer hätte gedacht, dass es in der Zeitung kommt, nachdem man monatelang Interviews abgelehnt hat?!», schreibt jemand.

«Geradezu euphorischer Artikel»

Weltwoche-Chefredaktor Roger Köppel schreibt auf Anfrage von 20 Minuten: «Roman Zeller hat sich korrekt als Weltwoche-Journalist zu erkennen gegeben und einen geradezu euphorischen Artikel über eine sehr intelligente Frau geschrieben.» Von Salomé Balthus hat die Redaktion bis am frühen Donnerstagnachmittag noch keine Antwort erhalten.

In die Schlagzeilen geriet Balthus erstmals nach der Sendung «Schawinski» im April 2019. Der Moderator Roger Schawinski hatte sie vor laufender Kamera gefragt, ob sie als Kind sexuell missbraucht worden sei. Zuvor hatte er einen Clip abgespielt, in dem die deutsche Feministin Alice Schwarzer behauptet, dass eine überwältigende Mehrheit von den Frauen, die freiwillig in der Prostitution seien, in der Kindheit sexuellen Missbrauch erfahren hätten.