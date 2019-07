Joyce sucht ihren Retter vom Openair Frauenfeld

«Die Leute hinter mir drückten mich nach vorne, die vor mir stiessen mich zurück. Es war so eng – ich konnte fast nicht mehr atmen», sagt Joyce K.* Am Samstagabend wurde sie am Openair Frauenfeld beim Konzert von Bonez MC und RAF Camora zum Spielball der Massen. Gerettet hat sie schliesslich ein unbekannter Mann, den sie seither nicht vergessen kann. Joyce: «Die Begegnung dauerte nur eine Minute, aber ich hatte trotzdem Schmetterlinge im Bauch.»

Umfrage Hast du dich schon mal in eine Unbekannte/einen Unbekannten verliebt? Ja, ich habe sie/ihn aber leider nicht wieder gesehen.

Ja, und ich habe sie/ihn später getroffen.

Nein, das ist mir noch nie passiert.

Die 18-Jährige stellte sich für das Konzert mit ihren zwei Kolleginnen nach vorne in die dritte Reihe, wurde jedoch schon bald von ihnen getrennt. «Ich erhielt von überall Ellenbogen reingerammt und wurde schliesslich zurückgedrängt.» Das Konzert habe sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr geniessen können. «Ich hielt mich irgendwo fest und hoffte nur, dass alles bald hoffentlich vorbei ist.»

«Habe ihn nicht mal nach dem Namen gefragt»



Der Mann, an dem sie sich festhielt, habe sie gefragt, ob es ihr gut gehe und ob alles okay sei.

«Ich konnte zunächst gar nicht reagieren und sagte nichts.» Daraufhin habe er nachgehakt und sie gefragt, ob er sie nach vorne begleiten soll, damit sie die Security aus dem Getümmel befreien könne. «Doch in meinem Schockzustand konnte ich nur stammeln, dass ich völlig überfordert bin.»

Das habe ihn dazu bewegt, sie an die Hand zu nehmen und sich einen Weg durch das Getümmel bis nach vorne zu bahnen, bis die Sicherheitskräfte sie über das Gitter hieven konnten. «Ich war draussen, total verschwitzt und total erleichtert, als es mich traf: Ich hatte ihn nicht einmal nach dem Namen gefragt.» Das bereue sie jetzt extrem, sagt Joyce.

«Mein Herz tut weh»



Nach einer Verschnaufpause sei sie gleich nach dem Konzert vor die Bühne gerannt, um ihn zu suchen – doch vergebens. Noch am gleichen Abend reiste sie vom Festival ab. «Es ging alles so schnell und trotzdem tut mein Herz weh, wenn ich an ihn denke», so Joyce. Etwas ähnliches habe sie noch nie erlebt.

Der gesuchte Retter sei ungefähr 1.85 gross, habe hellbraune Haare und habe am Festival ein hellblaues T-Shirt angehabt. Obwohl sie nicht an eine Hollywood-Romanze glaube, will sie ihn unbedingt wiedersehen. «Und auch nur, um mich zu bedanken.»

Kennst du den unbekannten Retter? Oder hast du Infos, die Joyce weiterhelfen? Dann melde dich mit dem untenstehenden Formular.



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

*Name der Redaktion bekannt



(dk)