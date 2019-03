Ju-Air darf nicht mehr kommerziell fliegen

Die Ju-Air wird definitiv nicht mehr mit bezahlenden Passagieren abheben können. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) entzieht dem Verein mit seinen historischen Maschinen die Genehmigung für kommerzielle Passagierflüge.

Weiterhin anbieten kann Ju-Air Passagierflüge für die Vereinsmitglieder im privaten Rahmen, wie das Bazl am Dienstag mitteilt. Damit will das Amt den Angaben zufolge den Weiterbetrieb auch grösserer historischer Flugzeuge ermöglichen.

Massnahmen noch nicht umgesetzt

Die zwei Oldtimer des Typs Junkers Ju-52 der Ju-Air müssen aber vorerst am Boden bleiben. Diverse vom Bazl geforderte Massnahmen seien noch nicht vollständig definiert und umgesetzt.

Für den kommerziellen Weiterbetrieb mit Passagieren erfüllen die Oldtimer aber die heutigen Sicherheitsanforderungen nicht mehr. Diesen Schluss stützt das Bazl auch mit den Erkenntnissen aus der Untersuchung des Absturzes einer Ju-52 beim Piz Segnas. Am 4. August 2018 waren dabei alle 20 Insassen an Bord ums Leben gekommen.

Ju-Air will weiterfliegen

Für die Ju-Air hat die neue Reglung «kaum relevante Auswirkungen», wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt. Bereits heute seien fast 100 Prozent der Passagiere in der Schweiz Vereinsmitglieder. Ausserdem kündigte Ju-Air die komplette Restaurierung ihrer historischen Junkers JU-52 an: «Die heute 70 und 80 Jahre alten Flugzeuge werden komplett demontiert und grundüberholt.»

(sda)