Jugendliche leiden unter der Corona-Isolation

Für Jugendliche stellt die soziale Distanz, die mit den Massnahmen zur Ausbreitung von Covid-19 einhergehen, ein Problem dar. Wie Pro Juventute meldet, ist die aktuelle Situation für viele Junge eine Belastung: «Bei Beratung und Hilfe 147 melden sich im Moment viele junge Menschen, die sich vor der aktuellen und sich möglicherweise noch verstärkenden Isolation fürchten», erklärt Thomas Brunner, Leiter Beratung bei Pro Juventute.

Umfrage Plagen Sie wegen der Corona-Krise manchmal Ängste? Nur manchmal. Bisher komme ich gut klar.

Ja. Immer wieder und immer öfters.

Nein, ich mache mir keine Sorgen.

Jugendliche, die sich ohnehin bereits in kritischen Lebensphasen befänden, würden laut der Organisation von Ängsten geplagt. Sie seien zu Hause und von ihrem Freundeskreis isoliert. «Der Gedanke, sich nicht mehr frei bewegen zu können und viel stärker auf sich alleine gestellt zu sein, hat für viele junge Menschen etwas sehr Bedrohliches», sagt Pro-Juventute-Sprecher Bernhard Bürki.

Die Jugendlichen lebten in diesen Tagen auf engerem Raum mit Eltern und Geschwistern, was neue Konflikte provozieren könne. Denen könnten involvierte jetzt nur schwer auf dem Weg gehen. Wegen der ungewissen Wirtschaftssituation würden Junge zudem von Zukunftsängsten geplagt – besonders jene, die vor dem Berufseinstieg stünden.

Isoliert von Freunden, Stress zu Hause, Angst vor der Zukunft: Junge leiden unter der Corona-Situation. Gehörst auch Du dazu? Erzähl 20 Minuten mit dem Formular, was Dich bedrückt.



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Beratung soll bekannter werden

Pro Juventute erinnert darum Betroffene an die verschiedenen Hilfsangebote: «Auch in der aktuellen Situation ist Beratung und Hilfe 147 auf allen Kanälen rund um die Uhr erreichbar», sagt Bürki. Jeden Montag und Dienstag zwischen 19 und 22 Uhr stünde zudem der «Chat mit Gleichaltrigen» zur Verfügung. Dabei können Junge ihre Sorgen mit Gleichaltrigen teilen, die wiederum von professionellen Beratern unterstützt werden. Um die verschiedenen Hilfsangebote während der Corona-Krise bekannter zu machen, startet Pro Juventute am Montag eine Kampagne.





(cho)