Jugendliche erschrecken Anwohner mit Motorsägen

In der Nacht auf Donnerstag musste die Kantonspolizei Zürich 40 Mal ausrücken. Auf dem ganzen Kantonsgebiet wurden Sachbeschädigungen, Ruhestörungen und Randalierer gemeldet.

Umfrage Was nervt Sie am meisten an Halloween? Gar nichts, ich liebe es!

All die verkleideten Menschen. Haben wir dafür nicht die Fasnacht?

Der Tag danach. Auf verunstaltete Hausfassaden, verkohlte Container und kaputte Fensterscheiben kann ich gut verzichten.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Es wurden zwei brennende Abfalleimer gemeldet und an drei Orten Knallkörper gezündet. Zudem wurden zahlreiche Fassaden, Fensterscheiben und fahrende Autos wurden mit Eiern beworfen. Auch Einkaufswagen, Abfallcontainer oder Baustellenmaterial wurden auf die Strassen geschoben.

Jugendlicher muss mit einer Anzeige rechnen



In Bülach erschreckte ein Jugendlicher die Bevölkerung mit einer Motorsäge, allerdings ohne eingesetzte Kette. Der Jugendliche wurde von der Polizei festgenommen. Er muss mit einer Anzeige rechnen. Andere Jugendliche verfolgten Passanten mit Baseballschlägern. Ausserdem wurden eine Fassade mit Kunstblut verschmiert. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Die Polizei rechnet derzeit mit weiteren Meldungen über Sachbeschädigungen in Zusammenhang mit Halloween.

«Ein ziemlich lebhafter Abend für die Feuerwehr»

Im Kanton Genf musste die Feuerwehr 16 Mal ausdrücken und das innerhalb von nur vier Stunden. «Es war ein ziemlich lebhafter Abend für die Feuerwehr», sagt Kommandant Nicolas Schumacher. Das grösste Feuer fand in Vernier statt, wo es in einer Siedlung brannte. In der Folge musste 100 Menschen aus dem Gebäude evakuiert werden. 47 Personen mussten zur Kontrolle ins Spital.

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Mittwoch ebenfalls die Meldung ein, dass eine Gruppe Jugendlicher in Schüpfen Passanten mit einer Motorsäge erschrecken würden. Insgesamt verzeichnete die Kantonspolizei Bern 46 Meldungen, eine weitere davon war ein brennender Container in Langenthal, der jedoch innert kurzer Zeit von der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Im Kanton Luzern wurden gemäss Polizeiangaben keine «nennenswerten Vorfälle» gemeldet. Auch die Kantonspolizei Solothurn verzeichnete eine «sehr ruhige Halloween-Nacht». Es seien lediglich acht Meldungen wegen Unfug, Ruhestörungen und geringfügigen Sachbeschädigungen durch Eierwürfe eingegangen.

Dritter Motorsägen-Fall

Im Kanton Thurgau gingen bei der Kantonspolizei an Halloween rund ein halbes Dutzend Meldungen ein. Dank verstärkter Patrouillen, während derer mehrere Eier, ein Baseballschläger und eine Soft-Air-Waffe eingezogen wurden, konnten Sachbeschädigungen jedoch verhindert werden.

In St. Margarethen hat ein 39-jähriger Hausbewohner kurz vor 20.30 Uhr eine Kettensäge vor seiner Haustüre laufen lassen. Mehrere Kinder befanden sich in diesem Moment auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Die genauen Umstände werden abgeklärt.



(fur/rab)