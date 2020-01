Jugi verteilt 1200 Kondome an Jung-Sportler

Die Olympischen Jugend-Winterspiele, die am Mittwoch zu Ende gingen, wurden nicht nur in Lausanne abgehalten. Die Sportler der Disziplinen Bob, Skeleton, Eisschnelllauf und Rodeln massen sich in St. Moritz. Rund 400 Sportler, Betreuer und OK-Verantwortliche wurden in der Jugendherberge und im Hotel Stille untergebracht.

Dafür stockte die Jugendherberge ihr Personal auf. Wie die «Südostschweiz» berichtet, wurden täglich 1200 Mahlzeiten zubereitet und ein Begegnungscenter aufgebaut. Zudem legten die Jugendherbergen rund 1200 Kondome aus.

«Nicht alle kamen zum Einsatz»

Diese seien «sehr schnell weg gewesen», zitiert die Zeitung Simon Benz, den Kommunikationschef der Jugendherbergen. Er gehe allerdings nicht davon aus, dass «alle zum Einsatz gekommen sind». Einige dürften eher die Funktion eines Souvenirs übernehmen.

Die gemeinsame Zeit sei intensiv gewesen und habe alle Beteiligten zusammengeschweisst, so Benz. Neben 60 Mitarbeitern und 50 Freiwilligen waren auch Leiter der Jugendherbergen Davos, Stein am Rhein, Romanshorn und Richterswil im Einsatz. Sieben Aussenstellen wurden mit Snacks versorgt.

An den Olympischen Jugendspielen nahmen knapp 1800 Athleten aus 79 Ländern teil. Die meisten Wettbewerbe wurden in Lausanne ausgetragen. Im Medaillenspiegel schnitt die Schweiz gut ab: Nach Russland sicherte sich die Schweiz Platz 2. Die 112 Schweizer Sportler sicherten sich 24 Medaillen, davon 10 goldene.

