Bauernschulen ignorieren den Klimawandel

Die Landwirte leiden unter den Folgen der Klimaerwärmung. Gleichzeitig könnten sie einen Beitrag leisten. Trotzdem werden Nachhaltigkeitsthemen wie Klimawandel, Artensterben durch Pestizideinsatz oder Food-Waste als Folge von Überschussproduktion im Bildungsplan der Schweizer Bauern kaum behandelt, wie die SRF-«Rundschau» aufzeigen konnte.

Umfrage Sind Nachhaltigkeitsthemen für Bauern in Ausbildung relevant? Ja, schliesslich hat die Landwirtschaft Anteil an der Klimaerwärmung.

Ja, aber nicht nur für Bauern. Nachhaltigkeitsthemen sollten in allen Berufsschulen gelehrt werden.

Nein, die jungen Bauern sollten sich auf anderes konzentrieren.

Ich weiss nicht.

David Zumkehr, Lehrer an der Landwirtschaftsschule Inforama Rütti in Zollikofen BE, sagte in der Sendung, dass das Verstehen des Handwerks in der Grundausbildung im Zentrum stehe. Im Rahmen des Melkens eine politische Diskussion über den Klimawandel zu führen, halte er nicht für angebracht: «Dafür sehe ich keinen Auftrag.» Auch seine Schüler sagten, dass sie dies weder fordern noch erwarten würden.

Lehrplan und Umweltthemen

Ueli Bernhard, Umweltökonom, kritisiert den Zustand, der für ihn absolut nicht haltbar sei. «Der Wandel zu nachhaltiger Landwirtschaft ist noch immer nicht ganz vollzogen.» Zuständig für den Lehrplan der Bauern in der Schweiz ist der Bildungsverein für Landwirtschaft. Von seinen zehn Mitgliedsorganisationen vertritt nur Bio Suisse eine explizit ökologische Landwirtschaft. Entsprechend schwer hätten es bislang ökologische Themen beim Verein gehabt, schreibt die «Rundschau».

So habe das Bundesamt für Umwelt im Jahr 2016 mehr Nachhaltigkeit im Bildungsplan verlangt. Es sollten die Themen Food-Waste, Abfälle getrennt sammeln und Klimawandel in die Lernziele aufgenommen werden. Doch der Verein habe diese Empfehlungen ignoriert.

Revision des Bildungsplans bis 2023

Petra Sieghart, Sekretärin beim Bildungsverein, versichert, dass man offen sei für Inputs betreffend Umweltthemen. «Wir stehen vor der Revision des Bildungsplans, die 2023 abgeschlossen sein wird. Sicherlich werden die Klimafragen da auftauchen.»

(ihr)