Junge Politiker verteilen alten Traubenzucker

Der Rapperswiler R. D.* fand gestern Abend Werbematerial der Jungen CVP in seinem Briefkasten. Dieses bestand aus Traubenzucker und war in orange-weisse Plastikfolie mit dem Logo der Jungpartei in allen vier Landessprachen gewickelt.

Umfrage Würden Sie seit zweieinhalb Jahren abgelaufene Traubenzucker probieren? Ja, ich bin da nicht heikel.

Nein, da hätte ich gesundheitliche Bedenken.

Ich weiss nicht.

R. D. ass sogleich einen halben . «Ich fand aber, dass er ein bisschen eklig schmeckte.» Deshalb habe er auf die Verpackung geschaut, um zu prüfen, von welcher Marke der Zucker sei. Die Marke habe er zwar gekannt, das Produkt habe aber nicht den gewohnten Geschmack gehabt. «Und da sah ich dann das Haltbarkeitsdatum: Es war am 1. März 2017 abgelaufen.»

Alter Restposten an Traubenzuckern

Daraufhin hat R. D. der JCVP ein Mail zukommen lassen. «Ich bedankte mich für die etwas spezielle Werbung und fügte etwas frech an, sie sollten so weitermachen.» Ironie lag für ihn nahe, weil er kein CVP-Wähler sei. Bislang habe sich die JCVP noch nicht bei ihm zurückgemeldet.

Thomas Hofstetter, Nationalratskandidat JCVP Linthgebiet, hat die Traubenzucker selbst verteilt. Er sagt: «Wir verteilten schon vor vier Jahren Traubenzucker. Offensichtlich hatte ich noch Restposten, die sich unter die neue Lieferung mischten.»

«Kein geschmacklicher Unterschied»

Insgesamt habe er um die 200 bis 300 Stück in Rapperswiler Briefkästen verteilt. Wie viele davon zum alten, abgelaufenen Bestand gehört hätten, wisse er nicht. «Ich habe einfach nicht realisiert, dass es solche dabeihatte.»

«Aber eigentlich kann Traubenzucker nicht ablaufen. Das ist ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum, kein Ablaufdatum», sagt Hofstetter. Er habe daraufhin ebenfalls einen alten Traubenzucker probiert. «Ehrlich gesagt konnte ich im Geschmack keinen Unterschied zu den neuen feststellen.» Trotzdem werde er sie heute noch sortieren gehen. Die Aussortierten werde er wohl für sich selber behalten.

*Name der Redaktion bekannt

(ihr)