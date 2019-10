Jungschar rät, «sündige» Leiter abzusetzen

Der Bund Evangelischer Schweizer Jungscharen (BESJ) sorgte für Empörung, als er auf seiner Website mit Bibelzitaten gegen Homosexuelle hetzte. Der Internetauftritt wurde inzwischen überarbeitet, die entsprechenden Links führen ins Leere. Trotzdem finden sich unter der Rubrik «Ressourcen» weiterhin Empfehlungen, die für Kritik sorgen.

Jugend und Sport

Das Bundesamt für Sport Baspo hatte im Frühling 2018 entschieden, dass «stark glaubensbasierte Jungscharen» nur noch Gelder von Jugend und Sport erhalten, wenn Sie sich in Vereinen organisieren und sich zu einer Charta und den Zielen von J+S verpflichten. Diese beinhalten etwa ein Diskriminierungsverbot. Der Verband BESJ zog sich aufgrund der neuen Anforderungen zurück und sagt, man verzichte offiziell auf J+S-Gelder.



In einem Selbsttest können Leiter etwa überprüfen, wie es um ihre Gemeinde steht: Wie viele Mitglieder lesen täglich in der Bibel? Wie viele besuchen mindestens dreimal im Monat einen Gottesdienst? Gehen die Leiter als Vorbilder voran und übernachten in geschlechtergetrennten Zimmern?

«Wird ein sündiger Leiter abgesetzt?»

Expliziter wird es in einem Ratgeber zur Frage «Wie gut ist unsere Jugendarbeit?». Unter den Fragen, die die Jungscharleiter beantworten müssen: Besteht ein «klares Konzept zur Kinderbekehrung?» Und: «Wenn ein Leiter in Sünde lebt, wird er darauf angesprochen, ermahnt und abgesetzt, falls er nicht umkehrt?»

Was genau «in Sünde leben» heisst, wird nicht ausgeführt. Klar hingegen ist, Jungschis, die sich zu solchen Grundsätzen bekennen, dürfen keine Bundesgelder beanspruchen, wie das Baspo bestätigt: «Es ist keine Art der Missionierung zulässig» (siehe Box).

Jungschis werben weiterhin mit Jugend und Sport

Ein Blick ins Netz zeigt aber, dass es weiterhin Jungscharen gibt, die sich auf ihren Websites zu den Vorgaben der BESJ bekennen und dort auch Lager unter Jugend und Sport (J+S) anpreisen. Eine Basler Jungschi, die BESJ-Mitglied ist, dankt etwa in ihrem Jahresbericht explizit dem Bund für die finanzielle Unterstützung. Auf der Homepage steht unter der Ankündigung der aktuellen Lager explizit, dass man Geld von Jugend und Sport erhalte.

Für BDP-Nationalrätin Rosmarie Quadranti ist klar: Aussagen wie jene zu den sündigen Leitern gingen im 21. Jahrhundert «gar nicht». «Jungscharen, die sich etwa dazu bekennen, sündige Leiter auszuschliessen, dürfen keine Gelder des Bundes erhalten», sagt Quadranti. Der Bund müsse hier konsequent durchgreifen. Das Bundesamt für Sport erklärt, dass es für BESJ-Lager definitiv seit 2019 keine Gelder mehr gebe.

Gemeinden entscheiden selbst darüber, was eine «Sünde» ist



Der Bund der Evangelikalen Jungscharen selbst betont, bei den Dokumenten handle es sich nur um Anregungen, nicht um Regelwerke. «Leitende werden nicht automatisch abgesetzt, wenn sie einen Fehler machen», sagt Sprecher Adrian Jaggi. Die Gemeinden würden vor Ort selbst entscheiden, welche Regeln bei ihnen gälten und wie diese gewichtet und umgesetzt würden. Man gebe keinen Regelkatalog vor, was eine Sünde sei. «Wir orientieren uns an einer biblisch-christlichen Ethik.»

Jaggi betont, der BESJ und seine Gruppen seien nicht mehr bei Jugend und Sport dabei. Wie erklärt er aber, dass weiterhin einige Jungschis Jugend und Sport explizit als Gönner aufführen? «Es kann sein, dass sich eine Handvoll Gruppen zusätzlich bei einem anderen Ausbildungsverband angehängt haben, um weiterhin bei J+S dabei sein zu können.»

Bund prüft Lagerprogramme und Vereine



Das Bundesamt für Sport betont, bei Jugend und Sport sei keine Art der Missionierung zulässig. «Vor der Aufnahme eines Vereines werden Statuten, Website sowie das Lagerprogramm geprüft», sagt Sprecher Christoph Lauener. Fehlhandlungen liessen sich bei einem so grossen Programm mit Hunderttausenden von Kindern und Jugendlichen nie ausschliessen. «Wir finanzieren keine Religionspolizei mit Sportfördergeldern.»