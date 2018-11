Juso überwachen SVP-Nationalrat Erich Hess

«14.26 Uhr: Er raucht eine Zigarette. Krankenkasse melden. 14.45 Uhr: telefoniert. Mit wem? 14.52 Uhr: eine weitere Zigarette. Negative Entwicklung.» Dieses Überwachungsprotokoll haben die Juso auf ihrer Facebook-Seite (siehe Video oben) veröffentlicht, um vor der «willkürlichen» Überwachung von Sozialversicherten zu warnen.

Box: Darum gehts beim Gesetz



Derzeit fehlen in der Schweiz die rechtlichen Grundlagen zur Observation von Sozialversicherten, wie das Bundesgericht 2017 festhielt. Seither hat die IV Observationen gestoppt. Das Parlament hat daraufhin im Eilverfahren ein Gesetz verabschiedet, wonach Versicherte verdeckt mit Bild- und Tonaufzeichnungen sowie mit Standortbestimmungstechnik observiert werden können, wenn ein Verdacht besteht. Das gilt für die Invaliden-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung sowie für die AHV. Gegen das Gesetz hat ein Bürgerkomitee das Referendum ergriffen, weshalb die Vorlage am 25. November vors Volk kommt. Erlaubt ist die Observation laut Bundesgericht unabhängig davon heute bei privaten Versicherungen. Auch im Kanton Zürich dürfen mutmassliche Sozialhilfebetrüger überwacht werden.



Dabei haben sich die Jungsozialisten in der Herbstsession an Hess' Fersen geheftet und ihn verdeckt bei seiner Arbeit im und um das Bundeshaus observiert.

Nicht nur IV-Bezüger könnten überwacht werden

«Durch die gewonnenen Informationen unserer Beschattung können wir sagen, dass die Krankenkassenprämie von Herrn

Hess sicher steigen würde», sagt Juso-Präsidentin Tamara Funiciello. Damit spielt sie auf die Ausdehnung der gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten von der bisherigen IV- und Suva-Observationen auf andere Kassen an (siehe Box).

Mit dem Experiment wolle man zudem aufzeigen, dass bei einem Ja zum Gesetz jeder im öffentlichen Raum ohne Richterbeschluss mit Bild- und Tonaufnahmen sogar von «Detektiv-Amateuren» wie der Juso überwacht werden könne. «Diesen Angriff auf unsere Privatsphäre gilt es zu stoppen.» SVP-Nationalrat Erich Hess habe man ausgewählt, weil er sich wie die bürgerliche Mehrheit für das Gesetz einsetze, sagt Funiciello.

Dass er im öffentlichen Raum von der Juso beschattet wurde, stört Erich Hess nicht. «Als Person des öffentlichen Interesses muss ich es mir gefallen lassen, fotografiert zu werden.» Die inhaltliche Kritik am Gesetz, die die Juso mit dem Video transportiere, ziele aber ins Leere, so Hess. «Es ist gerade das Ziel des Gesetzes, dass nur Sozialversicherte, bei denen ein Verdacht besteht, überwacht werden können – und eben nicht rechtschaffene Versicherte beim Smoothietrinken in Bern oder bei der Zigipause vor dem Bundeshaus.»

Erich Hess könnte klagen

Laut Medienanwalt Martin Steiger könnte Hess vor Gericht gegen die Aktion klagen. «In der Schweiz gilt zivilrechtlich das ‹Recht am eigenen Bild›. Es wird verletzt, wenn jemand ohne seine Einwilligung fotografiert wird.»

Trotzdem wäre Steiger bei rechtlichen Schritten optimistisch, dass die Juso letztendlich nichts zu befürchten hätten. «Die Behörden müssten unter anderem berücksichtigen, dass die Aufnahmen im Abstimmungskampf veröffentlicht wurden.» Und als Nationalrat müsse es sich Hess bis zu einem gewissen Grad gefallen lassen, als Amtsinhaber in der Öffentlichkeit fotografiert zu werden. Zudem habe Hess auch immer wieder ausgeteilt und gezeigt, dass er auch einstecken könne, sagt Steiger.



(pam)