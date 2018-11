Darum fühlt es sich jetzt viel kälter an, als es ist

Auf dem Weg zur Arbeit oder in die Mittagspause mussten am Montag viele Leute auf die Zähne beissen. Äusserst kalte Luft peitschte ihnen entgegen – als wäre es bereits tiefer Winter. Doch der Eindruck täuscht: Die Nullgradgrenze wurde noch nicht geknackt. «Durch die zügige Bise fühlt sich die Luft kälter an, als sie ist», erklärt Roger Perret von Meteonews.

Umfrage Wie gehen Sie mit der Bise um? Ich packe mich warm ein.

Da bleibe ich lieber drinnen.

Ich habe keine Probleme mit der Bise.

Ich beisse einfach auf die Zähne.

In Zürich sei es zurzeit ein Grad kalt. «Gefühlt sind es aber minus drei bis minus fünf Grad.» Am erträglichsten sind die Temperaturen laut Perret in den Alpentälern. «Hier hat es praktisch keinen Wind.» Um eine äusserst bissige Bise handelt es sich nicht. «Die Leute erschrecken nur etwas, weil es bis jetzt noch mild war», sagt Perret.

Im Bündnerland und im Süden an erhöhten Lagen ist bereits Schnee gefallen. Im Norden hat der Schnee feine Spuren hinterlassen. Doch in den nächsten Tagen macht der Winter wieder eine Pause. «Die Temperaturen steigen. In den Bergen wird es ab morgen richtig schön und und ab Mittwoch auch wieder mild.» Am Wochende ist dann im Flachland etwas Regen angesagt. Nur in den Bergen fällt Schnee.

(bz)