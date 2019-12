So kalt wie heute Nacht wars diese Saison noch nie

Es war die bislang kälteste Nacht der noch jungen Wintersaison, wie Klaus Marquardt von Meteonews auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Am Flughafen Zürich sank die Temperatur auf -5,4 Grad, in Basel mass man -4,4 Grad. Im Mittelland gab es -1 bis -2 Grad. Am kältesten war es mit -20 Grad in Samedan.

Die vergangene Nacht war die bislang kälteste dieser noch jungen Wintersaison! In Samedan und auf der Glattalp sank das Quecksilber unter -20 Grad, auch im teilweise klaren Flachland wurde es mit -5 bis -2 Grad richtig frisch. Tagsüber gibt es hier mit Bise zarte Plusgrade. (km) pic.twitter.com/CaYGsmuuHb — MeteoNews (@MeteoNewsAG) December 3, 2019

Im weiteren Verlauf des Tages hält sich an den Voralpen hartnäckiger Hochnebel. Anders sieht es im Flachland und in der Bodenseeregion aus. Dort darf man sich über viel Sonnenschein freuen.

