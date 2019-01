Die kälteste Nacht des Winters

Es war kalt in der Nacht auf Samstag. «SRF Meteo» spricht gar von der kältesten Nacht in diesem Winter mit Tiefstwerten von -27 Grad in La Brévine NE, 21,3 Grad in Samedan, -15,2 Grad in La Chaux-de-Fonds NE, 14,6 Grad in Davos und -14,2 Grad in Gourtelary BE. In St. Gallen wurden -8,1 Grad gemessen, in Delémont -7,7.



#Frostig-#Kalt: Stellenweise kälteste Nacht in diesem Winter. Die definitiven #Tiefstwerte gibt es jedoch erst nach 8 Uhr. ^is pic.twitter.com/SnVis9ZY9z — SRF Meteo (@srfmeteo) 19. Januar 2019

Kaum an einem Ort in der Schweiz seien die Temperaturen über 0 Grad gestiegen. Einzig am Genfersee und im Süden ist es nicht zu frostigen Temperaturen gekommen.

Kalt aber sonnig

An unbewohnten Orten ist die Temperatur ausserdem noch tiefer gesunken. Für solche Tiefstwerte braucht es eine Mulde in den Bergen, in welcher sich besonders kalte Luft ansammeln kann.

Damit die Wärme gut abstrahlen kann, sollten die Berge in der Umgebung nicht zu hoch sein, schreibt «SRF Meteo».

Auch tagsüber bleibt es am Samstag kalt – aber immerhin sonnig.



(doz)