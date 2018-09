Es war so kalt, dass es sogar Luftfrost gab

Nun ist es so weit: Der Sommer hat sich definitiv verabschiedet. Laut Meteonews wurden heute früh nach einer klaren Nacht im Flachland erstmals Temperaturen von 0 bis 4 Grad gemessen. Dadurch konnte sich leichter Bodenfrost absetzen. In den Alpentälern war es mit 3 bis 7 Grad ein klein wenig wärmer.

Am kältesten wurde es in Welschenrohr SO mit -minus 1,4 Grad, was zu Luftfrost führte. Dies bedeutet, dass die Temperaturen selbst auf 2 Metern Höhe noch unter null Grad lagen.

Gute Aussichten

Am Mittwoch ist durchwegs mit sonnigem Wetter zu rechnen. Nur entlang der Voralpen und in der Osthälfte des Landes kann es auch zur Bildung von Schleierwolken kommen. Im Westen ist der Himmel aber grösstenteils wolkenlos. Die Temperaturen klettern bis auf maximal 21 Grad.

Ähnlich geht es auch aufs Wochenende hin weiter. Am Donnerstag und Freitag scheint abgesehen von einigen morgendlichen Nebelfeldern im Mittelland meistens die Sonne mit Temperaturen von 20 bis 24 Grad. Am Freitagabend ziehen dann allerdings Wolkenfelder auf.



(doz)