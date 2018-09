Am Wochenende kommt der Temperatursturz

Bald es ist es vorbei mit den sommerlich warmen Temperaturen in der Schweiz. Am Mittwoch und Donnerstag sind noch Temperaturen bis zu 30 Grad möglich. «SRF Meteo» kündigt sogar 31 Grad am Donnerstag in Basel an.

Damit liegen neue Rekorde für den spätesten Hitzetag im Jahr in der Luft. Den spätesten Hitzetag im Norden gab es am 19. September 1947 in Basel-Binningen. In Bern gab es damals ebenfalls einen Hitzetag.

Schneefallgrenze sinkt drastisch

Doch dann ist fertig mit den warmen Temperaturen: Bereits in der Nacht auf den Samstag wird es deutlich kühler, wie «Meteonews» meldet. Eine Kaltfront bringt vereinzelt Regen und senkt die Schneefallgrenze auf 2000 Meter über Meer ab.

Trotz einer Wetterbesserung in den Tagen danach sind Temperaturen über 25 Grad nicht mehr möglich. Im Norden werden Temperaturen zwischen 18 und 19 Grad erwartet. In der nächsten Woche bleibt das Wetter wechselhaft und unbeständig. Mit 5 bis 6 Grad in der Nacht ist es bereits empfindlich kalt.



