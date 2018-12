TV-Moderatorin fiel auf Projekt von Birol Y. rein

Auf den mehrfachen Karatemeister und Schauspieler Birol Y. ist P. P. nicht gut zu sprechen. 12'000 Franken investierte er in dessen Filmprojekt. Doch aus den versprochenen Gewinnen wurde nichts, Y. ist abgetaucht und das Geld weg. P. hat ihn angezeigt, die Berner Staatsanwaltschaft ermittelt.

Nachdem 20 Minuten über den Fall berichtet hatte, meldeten sich etliche weitere mutmasslich Geschädigte. Sie alle liehen Y. Geld, Sachwerte und ihr Vertrauen. Allein aus ihren Schilderungen geht hervor, dass Y. mit Gewinnversprechen und fingierten Projekten wohl über 100'000 Franken erhalten haben dürfte.

Gefälschte Dokumente von Spital

Dabei schreckte er auch vor gefälschten Dokumenten nicht zurück. Bereits im Fall von P. P. legte er ein gefälschtes Dokument im Namen von Booking.com vor und gab vor, einen Vertrag mit RTL abgeschlossen zu haben. Nun zeigt sich: Yildiz ging noch weiter und täuschte Bekannten gegenüber offenbar eine Krebserkrankung vor.

Dafür verwendete er ein Dokument mit Siegeln eines Berner Spitals – ein gefälschtes Papier, wie sich später herausstellte. Mehrere Geschädigte berichten davon, dass Y. ihnen diese Geschichte erzählt habe.

Nicht existierender Film



Die Diagnose zeigte Y. auch S. Diesem habe Y. erzählt, seine Eltern seien gestorben – dabei leben sie nach wie vor im Kanton Bern. S. investierte gegen 20'000 Franken in ein angebliches Filmprojekt von Y. «Er wirkte extrem professionell und überzeugend», sagt S. Bei einem gemeinsamen Ausflug in ein Bijouterie-Hotel in Istanbul habe ihm Y. gesagt, der Betrieb gehöre ihm. Als S. dann allerdings mit einem Mitarbeiter sprach, wusste der nichts von seinem angeblichen Chef.

Stutzig wurde S. auch, als ihm Y. von einem neuen Film erzählte, der bald in die Kinos kommen solle und in dem er mitspiele. Eine befreundete Kinobetreiberin fand den angeblichen Blockbuster nirgends auf der Liste der Kinostarts – bis heute bleibt er ein Luftschloss.

«Er wirkte intellektuell»

Doch Y. hausierte nicht nur mit Filmprojekten. Auch eine Theatergruppe erleichterte er um 3000 Franken. «Ich habe den Kerl richtig gerngehabt», sagt ein Betroffener. Y. sei sehr wandlungsfähig: Während er offenbar mit P. einen «Bro»-Umgangston gepflegt habe, sei er bei ihm als Beinahe-Intellektueller aufgetreten.

Um 12'000 Franken ging es im Fall von B. Er bekam von Y. den Auftrag, ein Filmplakat für dessen Film zu designen, und legte dafür sogar für einen Monat lang sein Geschäft still. Doch bezahlt wurde nichts, ein Nachtessen mit einem Schauspieler und Musiker aus dem Film wurde kurzfristig abgesagt. B. hat zwar einen Vertrag mit Buena Vista International. Der dürfte aber gefälscht sein.

Y. ist nicht mehr erreichbar

20 Minuten hat mit weiteren Geschädigten gesprochen. Unter den mutmasslich Geschädigten befinden sich auch ein bekannter Schweizer Musiker und Prominente aus dem Fitness-Bereich. Sie wollen ihren Namen nicht veröffentlicht sehen. Auch auf rechtliche Schritte verzichten viele – aus Furcht vor Gegenmassnahmen, aber auch aus Scham, weil sie sich als Opfer billiger Tricks sehen. Dabei ist Y. offenbar sehr geschickt darin, Kontakte zu knüpfen und Vertrauen aufzubauen. Auch eine Ex-Bachelorette-Kandidatin gehört zu den Bekannten von Birol Y.

Auch mit der Pro7-Moderatorin Funda Vanroy («Galileo») hatte Y. Kontakt. «Er hat mir im Sommer 2017 von seinem Filmprojekt erzählt und wollte, dass ich die weibliche Hauptrolle übernehme», sagt sie. «Nachdem ich das Drehbuch gelesen hatte, stimmte ich dem zu und begann, hart dafür zu trainieren.» Das Projekt habe sich in den Monaten darauf aber immer wieder verschoben, eine wirre Geschichte sei auf die andere gefolgt. «Glücklicherweise habe ich im Sommer 2018 Abstand davon genommen», sagt Vanroy.

«Frustriert und menschlich enttäuscht»



Ausser der Frustration und der menschlichen Enttäuschung über das Verhalten von Birol Y. sei ihr zum Glück kein finanzieller Schaden entstanden. «Meine Gedanken sind mit all denen, die nicht nur auf ihn reingefallen sind, sondern einen finanziellen Schaden erlitten haben und deren Existenzen er vielleicht sogar gefährdet hat», sagt Vanroy.

Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland ermittelt weiter. Wie viele Anzeigen genau eingegangen sind, lasse sich nicht sagen, da sich offenbar mehrere Geschädigte in anderen Kantonen gemeldet hätten, so ein Sprecher. Y. liess mehrere Anfragen von 20 Minuten unbeantwortet. Seine Handys sind inaktiv, sein Aufenthaltsort unbekannt.



Mit diesem Trailer wollte Y. einem Leser die Existenz seines Films «K. I. A.» beweisen. Der Film existiert allerdings bis heute nicht.